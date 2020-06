«15 días de una cuarentena muy estricta», el plan que se viene para «frenar» la curva en el AMBA

Lo anticipó Kicillof, de cara a la reunión que el Presidente encabezará este jueves para definir las nuevas restricciones junto a Provincia y Ciudad. El Gobernador advirtió que si no se contienen los contagios, que siguen marcando récords diarios en territorio bonaerense, la disponibilidad de camas de terapia intensiva se agotaría «en siete semanas».

Ante un nuevo récord de casos de coronavirus registrados este martes, con 2.285 nuevos contagios a nivel nacional, el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anticipó que, junto con Nación y Ciudad, están «previendo 15 días de una cuarentena muy estricta» en el AMBA, como «una forma de hacer una especie de contrato» con la sociedad para pedirle un nuevo esfuerzo que permita «frenar» la curva de crecimiento de la enfermedad. El detalle de las medidas se definirán este jueves, cuando el mandatario provincial vuelva a reunirse con el Presidente, Alberto Fernández, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras su encuentro del lunes.

«Los datos siguen subiendo, hay una mayor movilidad desde hace un tiempo y eso viene generando más contagios», advirtió el Gobernador, dado que el registro oficial del martes marcó también una nueva marca en territorio bonaerense, donde se registraron 1.334 casos. Ante ese escenario, también expresó su preocupación por el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva, que llegó al 52,6 por ciento en los 40 distritos bonaerenses del AMBA, donde quedan 1.750 camas disponibles, entre el sector público y privado.

«Cuando asumimos, había 2.590 camas de terapia intensiva y hoy tenemos 3.701. Pero, el 4 de junio, teníamos 1.322 ocupadas; el 11 de junio, pasamos a 1.695; y, hoy, estamos en 1.950. El ritmo viene creciendo semanalmente. Sin la cuarentena, probablemente, las tendríamos todas ocupadas pero si sigue creciendo a esta velocidad, tampoco alcanzarían. Es claro que hay que tomar medidas y cuanto antes, mejor, que es lo que nos planteó nuestro comité de expertos y el Presidente también lo ha dicho. Marchamos hacia eso», aseguró el Gobernador.

En cuanto a la ocupación del sistema sanitario, además, calculó que si la Provincia sigue registrando más de mil contagios diarios y un cinco por ciento de esos pacientes requieren atención en terapia intensiva, «se ocuparían 50 camas nuevas por día, por lo que, en ese ritmo, en siete semanas, el sistema estaría agotado». «No es generar miedo ni preocupación, sino conciencia. La única manera de evitarlo, mientras no haya vacuna, es con menos circulación», agregó al respecto.

Sobre los detalles de las medidas, Kicillof aseguró que se terminarán de definir junto al Presidente, este jueves, pero insistió en que «la idea es restringir la circulación todo lo que se pueda durante 15 días». «Obviamente, las tareas esenciales están fuera de ese esquema y hay ciertas zonas de la producción y el comercio donde (un nuevo cierre) puede generar falta de abastecimiento, a diferencia de lo que pasaba en los primeros días de la cuarentena, entonces se va a terminar de definir con precisión con el Presidente», apuntó ante la consulta de qué pasará con las industrias que se fueron reabriendo en territorio bonaerense en las últimas semanas, como sucede en La Matanza, donde 154 empresas ya fueron autorizadas a retomar la producción.

«La propuesta no es ya aplanar la curva, sino, directamente, frenarla para tener un alivio en el crecimiento. Pero los efectos se verán diez o 15 días después. Estamos teniendo un crecimiento clarísimo de los contagios y de la utilización de los recursos sanitarios. Estamos de acuerdo, junto al Gobierno nacional y al de la Ciudad, en que si esto se sostiene, tendremos que avanzar hacia un aislamiento más rígido. No es una sorpresa, lo único que había que discutir era el momento para hacerlo», remarcó luego para disipar los rumores de tensión con la Capital Federal.

Por último, y conciente del agotamiento que generaron los casi cien días de cuarentena, Kicillof reconoció que «es angustiosa, incómoda y molesta» pero remarcó que es el único método «para evitar muchas muertes». «Una vuelta atrás no es una derrota ni un fracaso, es lo necesario para seguir teniendo éxito. Si uno no toma el aislamiento, no es que la economía va mejor, porque está mal en todo el mundo. La única diferencia es tener más muertos y contagiados», resumió, al contrastar que Argentina acumula más de 47.000 casos, mientras que Estados Unidos superó los dos millones; Brasil, el millón; y Chile, los 242.000 infectados.