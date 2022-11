25N: se comete un femicidio cada 29 horas y se reavivan los reclamos

Según cifras de la Casa del Encuentro, hubo 278 femicidios entre enero y octubre de 2022. Desde la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, reportaron 120 llamados diarios a su línea gratuita de asistencia y acompañamiento. Cada 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha instaurada por la ONU en homenaje a las hermanas Mirabal, tres activistas de la República Dominicana que fueron asesinadas en esta fecha en 1960. Durante esta jornada de lucha y reivindicación por los derechos de las mujeres, se visibilizan todas las formas de violencia de género, una problemática difícil de erradicar.

Según el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, dirigido por La Casa del Encuentro, entre enero y octubre de 2022 hubo 247 femicidios, siete trans/travesticidios y 16 femicidios vinculados de varones, mientras que, en términos absolutos, Buenos Aires es la provincia con más casos.

“Muchas mujeres asesinadas no habían hecho la denuncia por miedo porque pensaban que no las iban a ayudar o no tenían plata para un abogado. Estas razones deberían ser tomadas en cuenta por el Estado para mejorar la atención de quienes se encuentran desprotegidas. Si podemos trabajar en la prevención, podemos evitar los femicidios”, exigieron desde La Casa del Encuentro.

Como consecuencia, son 293 los niños que perdieron a sus madres, el 68 por ciento de ellos, menores de edad. “Ocho niños por día quedan huérfanos como consecuencia de los femicidios. Esto nos tiene que llevar a reflexionar y a tomar decisiones políticas”, alertó Liliana Hendel, secretaria de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza.

Desprotección

El 60 por ciento de las víctimas fueron asesinadas en sus hogares o viviendas compartidas con el agresor, lo que demuestra que es el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia de género.

Asistencia a las víctimas

En diálogo con El1 Digital, Cecilia Turquet, directora de Protección de Derechos local, aseguró que la creación de la línea gratuita de asistencia y acompañamiento a mujeres y disidencias sexuales en el Partido, 0800-999-7272 (PARÁ), “fue un antes y un después”. “Abrimos las puertas de la Secretaría a las demandas urgentes. Las operadoras capacitadas con perspectiva de género y diversidades sexuales reciben, aproximadamente, 120 llamados por día”, reveló.

El alcance de la Ley Brisa, en la agenda local

El 2 de noviembre pasado, la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades local organizó el Primer Encuentro Regional de la Mesa de Trabajo Ley Brisa con el objetivo de analizar los alcances y reflexionar sobre los obstáculos de la normativa que otorga una reparación económica mensual y cobertura de salud para niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género. “Me llena de emoción que el Partido sea pionero de esta discusión y encuentro”, destacó Hendel.

Cifras alarmantes

247 femicidios hubo entre enero y octubre.

7 trans/travesticidios se cometieron en lo que va del año.

16 femicidios vinculados de varones.

1 femicidio cada 29 horas hubo en 2022 según la Casa del Encuentro.

51 víctimas realizaron la denuncia.