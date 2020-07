Activaron el protocolo en el Palacio Municipal por un caso sospechoso de COVID-19

Se trata de un empleado del área de Compras, que no se presentó a desarrollar sus tareas y, vía telefónica, manifestó sentir síntomas compatibles con el virus. Se aisló a siete de sus compañeros y se desinfectarán las oficinas del sector.

Este viernes, se activó el protocolo sanitario por COVID-19 en parte del Palacio Municipal, ubicado en Almafuerte 3.050, San Justo, a raíz de que un empleado del área de Compras, que no concurrió a desarrollar sus tareas, se comunicó en forma telefónica para manifestar que se quedaba en su domicilio por tener síntomas compatibles con la enfermedad, según pudo saber El1 Digital.

Ante este panorama, se decidió la activación del protocolo y aproximadamente siete de sus compañeros fueron aislados de manera preventiva en sus domicilios, mientras que las oficinas del área, ubicadas en el segundo piso del edificio, serán desinfectadas.

El trabajador manifestó padecer, presuntamente, “fiebre y dolor de garganta”, se encuentra en buen estado general y está previsto que le efectúen el hisopado este viernes por la tarde en su domicilio. El resultado se conocería “entre sábado y domingo”, según detallaron a este este medio.

Las fuentes consultadas aclararon que no se evacuó el segundo piso completo, sino solamente las oficinas del área de Compras y que, además, el lunes se trabajará normalmente con el personal que no concurrió este viernes ya que, por protocolo preventivo, los empleados cumplen tareas divididos en diferentes grupos que no se cruzan entre sí.

“Todo eso hay que manejarlo y no entrar en pánico, porque son áreas críticas. Compras, Tesorería, Contaduría, todo Hacienda, te diría, son críticas. Por algo son esenciales, por algo estamos trabajando, el Municipio tiene que seguir comprando, gastando y contratando”, remarcó el funcionario. “Hay que mantener cuatro hospitales, 69 unidades sanitarias, 350.000 raciones diarias de comida. Y, si no compramos, no podemos abastecer todas esas necesidades”, concluyó.