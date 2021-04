Actualización obligatoria de datos de los titulares del Programa “Potenciar Trabajo”

La Secretaría de Desarrollo Social informa que los titulares del Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo” deberán actualizar sus datos de forma obligatoria, ya que de contrario se les podrá dar de baja del programa.

La disposición del Ministerio de Desarrollo Socia l de Nación advierte que los titulares del programa, deberán confirmar o modificar los datos cargados en la base del programa y en la Unidad de Gestión (UG) asignada. La actualización es personal y obligatoria, y se realiza desde este 15 de abril hasta el 10 de mayo, inclusive.

De esta manera, los vecinos que son titulares del Programa “Potenciar Trabajo” (Titulares ex Argentina Trabaja, ex Ellas Hacen, ex Hacemos Futuro, ex Proyectos Productivos Comunitarios) deben ingresar a: www.argentina.gob.ar/desarrollosocial o http://potenciar-trabajo.mds.gob.ar/. Se puede acceder a través de ANSES (Cuil y Clave de Seguridad Social) o del sitio de RENAPER (Número de DNI y Número de trámite). Una vez ingresado, se podrá acceder al formulario con los datos personales para verificar que estén correctos o modificar cualquier información necesaria.

Es importante que en el apartado Unidad de Gestión/ Unidad de Certificación, los responsables de certificar la participación del o la titular en el programa, se confirme o modifique la que figura. Es decir, se debe chequear que figure Unidad de Gestión Municipio de La Matanza y, en este caso, solo se debe confirmar. Si por el contrario no se encuentra asignada la Unidad de Gestión o está mal la que figura se puede modificar y seleccionar la Unidad de Gestión donde se quiere participar.

Desde el Municipio de La Matanza se pondrán a disposición, en diferentes puntos del distrito, mesas de atención para consultas y ayuda sobre cómo realizar el trámite en caso de presentar inconvenientes con el link y su ingreso, o no comprender cómo llevar a cabo la correspondiente verificación y/o modificación de sus datos cargados.