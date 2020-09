Afirman que, en el segundo trimestre, hubo una “caída en la actividad industrial del 60 por ciento”

Así lo aseguró a este medio Alejandro Bartalini, vocal de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), sobre un informe del observatorio de la entidad. No obstante, remarcó que “hubo una recuperación en julio y, en agosto, se mantuvo estable” y fue optimista con “un período económico más exitoso que el que hubo hasta el año pasado” una vez pasada la pandemia.

Este miércoles 2 de septiembre, como todos los años, se conmemoró un nuevo Día de la Industria en el país. Sin embargo, la efeméride fue distinta a todas las demás debido al contexto en pandemia, lo que generó un impacto negativo en toda la actividad económica, al que la industria no pudo escapar.

En diálogo con El1 Digital, Alejandro Bartalini, vocal de Industriales PyMEs Argentinos (IPA) se refirió a la situación: “Fue un Día de la Industria totalmente atípico. Las industrias están trabajando con los protocolos necesarios, con rotación y traslado de personas, pensando en cómo reactivar la actividad”.

En ese sentido, hizo mención a un informe realizado por el observatorio de la entidad, que dio cuenta de la crisis en el sector, sobre todo, en los primeros meses de aislamiento social por el COVID-19: “Hubo una caída fuerte de la actividad industrial en el primer trimestre, pero la más importante fue en el segundo, cuando llegó al 60 por ciento porque estuvo parada”.

Con respecto a los rubros más golpeados por la coyuntura, mencionó “el textil y el calzado”, sin contar “lo que concierne al comercio, donde los más castigados son turismo y gastronomía”. En esa línea, señaló que “hubo varias industrias chicas que han tenido que cerrar”.

No obstante, destacó que, de no ser por la asistencia del Gobierno nacional, “el derrumbe hubiera sido exponencial”. “El ATP ayudó a que esto no sea una catástrofe, ya que muchas empresas pudieron solventar a sus trabajadores y mantenerse de pie hasta que arranque nuevamente la actividad”, aseguró.

Y sobre ese nuevo arranque, remarcó que, también, según el informe del observatorio, “hubo una pequeña recuperación de la actividad en julio y, en agosto, se mantuvo estable”. “Esperamos a que esté a disposición la vacuna para regularizarnos y afrontar un nuevo período económico, que, creemos, será más beneficioso que el que hubo hasta el año pasado”, avizoró.