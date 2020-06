Aguinaldo en cuotas: gremios locales advierten un posible rebote en empresas y llaman a analizar “caso por caso”

Con posturas más o menos rígidas, desde los sindicatos buscan la discusión por actividad, teniendo en cuenta que “hay rubros que no dejaron de producir”, e insisten en que “cada organización tiene la libertad de discutir su forma”.

Este martes, a través del Decreto 547/2020 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional hizo efectiva la decisión de desdoblar el pago del Salario Anual Complementario (SAC) para los empleados que están dentro de su órbita y que perciban sueldo en bruto por un monto superior a los 80.000 pesos, con un primer pago de hasta 40.000 en tiempo y forma, y el resto en dos cuotas consecutivas en los haberes de julio y agosto.

Si bien desde la Provincia aun no hay oficialización a través de un documento público, el ministro de Hacienda y Finanza, Pablo López, anunció días atrás que la gestión de Axel Kicillof irá en el mismo sentido. En tanto, en La Matanza, desde el Municipio confirmaron que abonarán a sus empleados el salario complementario “en tiempo y forma”, en un solo tramo y junto a la primera cuota del bono de 12.000 pesos que se anunció la semana pasada para los trabajadores municipales abocados a la pandemia.

Cabe destacar que, en ambos casos en que se decidió abonar en partes el medio sueldo de julio, solo un mínimo porcentaje de los empleados se verá afectado por la medida restrictiva. En específico, en el caso provincial, solo el 20 por ciento corresponde a este universo, mientras que, en la Nación, solo el once percibirá el 60 por ciento de lo que le corresponde del medio aguinaldo.

Ante estas decisiones conjuntas, amparadas en las consecuencias que trajeron “las restricciones fiscales imperantes” en el país, fueron agravadas “por la pandemia de COVID-19”, los gremios matanceros encendieron las alarmas al entender que la postura de Nación y Provincia puede ser una señal para que las empresas busquen ir en la misma dirección y traten de desdoblar el aguinaldo de los operarios del sector privado.

Al ser consultados por El1 Digital, los secretarios de la CGT en Unidad, Ernesto Ludueña, y Regional La Matanza, Mario Ortiz, si bien coincidieron en que la discusión salarial es “capacidad y libertad de cada organización” y debe ser analizada “por actividad”, mantuvieron opiniones críticas respecto a la posibilidad de que los responsables de las firmas busquen alinearse con el Estado para estirar el depósito de los haberes de sus empleados.

“Cada sindicato tiene la capacidad de discutir por su propia organización porque conoce su actividad y sabe hasta dónde puede establecer pautas en el bien común”, expresó el referente del SEOCA Zona Oeste, y expuso una opinión más crítica respecto la situación de los supermercados “que nunca dejaron de producir” y la de los empleados del sector. “Yo no puedo aceptar que les paguen el aguinaldo fraccionado a los trabajadores que son imprescindibles, que están en el frente de batalla, enfrentando a este virus y donde todos los días tenemos compañeras y compañeros expuestos a esta enfermedad”, manifestó.

“El Estado nos tendría que reconocer el esfuerzo que están realizando los trabajadores imprescindibles”, añadió Ludueña al tiempo que advirtió que, “si les dejan la decisión a los empresarios, ellos no quisieran ni pagar el aguinaldo” y que, “cuando hay tiempo de bonanza, no comparten la ganancia” pero “cuando les va mal, quieren socializar la desgracia”. “Si las empresas no pagan en tiempo y forma o modifican lo que establecen las leyes, están violando los derechos de los trabajadores”, cerró.

Por su parte, Ortiz adoptó una posición más contemplativa de la situación que atraviesa el país por la pandemia de coronavirus. Aunque afirmó estar en “desacuerdo” con la medida, llamó a “ser sensatos” y “tener en cuenta todo lo que vivieron las empresas estos últimos cuatro años”. “Hay empresas que tienen espalda y pagan el aguinaldo completo y otras que no están en las mismas condiciones”, señaló.

“Al margen de que lo que podamos decir a nivel nacional, cuando vamos a la realidad de La Matanza y hablamos con una fábrica que tiene diez trabajadores y que hace dos o tres meses que no está trabajando, cómo haces para decirle que pague el aguinaldo completo”, destacó Ortiz. Y concluyó: “Todos estamos en desacuerdo, pero también tenemos que ser claros con que estamos viviendo una situación inédita en el país y en el mundo. Estamos discutiendo si los compañeros van a cobrar en dos veces el aguinaldo cuando, en muchos lados, no hay siquiera laburo”.