Agustín Vidal, el nene con cáncer cerebral, pudo viajar a Estados Unidos para tratarse

La familia logró juntar el dinero suficiente para viajar a Houston e iniciar el tratamiento, pero continúan con la campaña solidaria para poder costear los gastos.

El viernes de la semana pasada, Agustín Vidal, el niño de ocho años que padece Glioma Difuso de alto grado (DIPG) en la línea media del cerebro, viajó junto a su madre a Houston, Texas, para iniciar el tratamiento con antineoplastones, una proteína sintética que se combina con quimioterapia tradicional para disminuir el crecimiento y continuar hasta erradicar el tumor.

“Juntamos lo justo para empezar a tratar a Agus e ir ganando tiempo, pero seguimos con la campaña para recolectar dinero y la cuenta vigente para pagar toda la terapia”, informó Gustavo Vidal, padre del chico, oriundo de San Justo, en comunicación con El1 Digital.

Vidal informó que el niño tuvo un viaje placentero y que continuará recibiendo donaciones y apoyo por parte de diferentes organizaciones para solventar sus cuidados básicos. “Gracias al Consulado de Boca Juniors en Texas, estamos en un hotel cerca de la clínica y nada nos falta, desde los pañales hasta la comida del día”, detalló. Ya el lunes, Agustín tuvo su primera sesión del tratamiento, pero su padre, Gustavo, recién pudo viajar este jueves para acompañarlo en este nuevo camino. “Tuve que esperar cinco días para poder gestionar la visa”, explicó.

El Glioma Difuso de alto grado (DIPG) es un tumor que afecta el sistema nervioso central (SNC) que, al ser de alto grado, es maligno y de rápido crecimiento; afecta las funciones motoras y genera dificultad en el habla, cefaleas por la presión en el cráneo, agotamiento y problemas de visión, entre otros. “Agus me dijo que se siente prisionero de su propio cuerpo porque no se puede mover, que sabe lo que quiere decir y no le sale”, recordó el padre.

“Lo importante es que estoy con él, esperando que esa luz de esperanza al final del túnel se agrande para Agus y pueda tener una posibilidad. Es apostar todo o nada, y deseo que Dios esté del lado de él”, cerró.

Quienes deseen colaborar pueden contactarse a través del Instagram @todosxagusvidal.