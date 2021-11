Alberto Fernández en el cierre del FdT: “Les pido que nos ayuden a construir el sueño del país que merecemos”

Con la presencia del Presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el presidente de la bancada oficialista en ese mismo recinto, Máximo Kirchner; el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y la primera candidata a legisladora nacional por la Provincia, Victoria Tolosa Paz, en el estrado, el Frente de Todos tuvo su cierre de campaña en la localidad de Merlo, con el eje en valorar lo realizado en la pandemia y mostrar los primeros signos de “recuperación económica”, y con el objetivo de salir a buscar a quienes no se acercaron a las urnas en las PASO para intentar dar vuelta la elección en las generales del próximo domingo.

En ese marco, el mandatario nacional aseguró que, “en los dos años” que le quedan como Presidente, va “a dejar todo para que la Argentina se ponga de pie” y les pidió a los ciudadanos que “hablen con sus vecinos y les expliquen dónde estábamos, dónde estamos y a dónde queremos ir” y que el domingo lo “ayuden a construir el sueño de la Argentina que merecemos”. “La Argentina está avanzando del modo en que nosotros queremos: con producción y trabajo”, destacó Fernández. Al mismo tiempo, aseguró que su compromiso es con “los que menos tienen y más sufren” y que “no basta con que el PBI crezca nueve puntos si no llega a todos los argentinos”.

También se refirió al revés electoral de las PASO y el camino que emprendió en el segundo tramo de la campaña. “Fuimos a la elección convencidos de que habíamos hecho muchas cosas. Durante este tiempo, no solo nos ocupamos de la salud, eligiendo cuidarlos, trayendo vacunas y mejorando el sistema de salud; también nos ocupamos de las mujeres, con la Ley IVE y los Mil días; terminamos con el Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, y logramos el aporte solidario a las grandes fortunas”, enumeró.

“Sin embargo, el 12 de septiembre terminamos el día sabiendo que un número importante de los argentinos no nos habían acompañado y salí a escucharlos. Y fui escuchando y dándome cuenta de que todo ese progreso y crecimiento a muchos argentinos no les había llegado”, reconoció. “Escuchamos la preocupación por los precios. Hablamos con los empresarios y, al no tener respuestas, tomamos la decisión de que los precios no aumenten hasta el 7 de enero”, destacó en referencia al control de precios, y afirmó que “lo mismo ocurrió con los medicamentos”.

En esa línea, retomó los primeros signos de recuperación del país tras la pandemia y destacó que está previsto que “el PBI crezca un nueve por ciento”, aunque aseguró que eso “no basta si ese crecimiento no llega a todos los argentinos”. “Nuestra primera obligación es con los argentinos que más están sufriendo, por eso no nos detuvimos y seguimos pensando en ellos”, remarcó, e insistió: “En los dos años que quedan, voy a dejar todo de mí para que la Argentina se ponga de pie. Por eso, les pido que el domingo nos ayuden a construir el sueño de la Argentina que merecemos”

Previamente, Kicillof pidió convertir el acto de cierre de campaña en “el comienzo de una nueva etapa en la Provincia y en la Argentina”. “Empieza a verse el comienzo de una inmensa reactivación, y por eso tenemos que trabajar para recuperar lo que vinimos a recuperar: el trabajo, la producción, la cuestión social y los derechos”, destacó, y advirtió que tiene que ser “una recuperación con inclusión social, para que les llegue e todos y todas”. En esa línea, sumó que lo que está en juego en esta elección “es cómo y hasta donde va a llegar esa recuperación”. “Si salimos de esta crisis para adelante o para atrás”, planteó.