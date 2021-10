Alberto Fernández: «Les pido que no le fallemos a Néstor y en noviembre vayamos con toda la fuerza a las urnas»

El primer mandatario encabezó un masivo acto que el Frente de Todos organizó en el estadio de Morón para homenajear al expresidente Néstor Kirchner, a once años de su fallecimiento. En clave de campaña electoral, hizo foco en las similitudes de ambos mandatos y destacó la necesidad de «recordar aquellos años para que sirvan de guía». «A su lado, aprendí que no hay nada más importante que sacar a los argentinos y las argentinas del pozo de la pobreza», afirmó.

En el marco del acto organizado por el Frente de Todos para recordar al expresidente Néstor Kirchner a once años de su muerte, bajo el lema «Primero se crece, luego se paga», el Presidente Alberto Fernández les pidió a los militantes que se acercaron masivamente al Estadio Francisco Urbano, de Morón, que en las elecciones generales se acerquen a votar «con todas las fuerzas que los caracterizan». «Les pido que no le fallemos a Néstor y en noviembre vayamos con toda la fuerza a las urnas», destacó el jefe de Estado y único orador de la tarde. «Tuve un maestro extraordinario que fue Néstor Kirchner; a su lado aprendí que nada hay más importante que sacar a los argentinos y las argentinas que han caído en el pozo de la pobreza», destacó Fernández, quien, a lo largo de su discurso, tendió una suerte de «puntos de contacto» entre las vicisitudes que debieron atravesar ambos gobiernos, uno en 2003, cuando ocupó la jefatura de Gabinete, y el otro en 2019, cuando fue electo Presidente. «Hoy es un día singular: se cumple un año más de que Néstor nos dejó físicamente, pero, definitivamente vive en cada uno de nosotros y nosotras», manifestó el mandatario nacional. En esa línea, planteó que la figura del difunto exmandatario es «una guía y una luz que todos seguimos» y destacó el «enorme privilegio» que fue «acompañarlo como jefe de Gabinete». «Siempre tuvo firmes convicciones en una época que se parece mucho al tiempo en que nosotros debimos asumir la presidencia en 2019. Cuando Néstor llegó, la Argentina había sufrido la pandemia de la Alianza y había que poner de pie ese país que estaba profundamente dañado no solo económica, sino también socialmente», recordó, y rememoró una frase de la hoy vicepresidenta Cristina Fernández, quien no suele participar de estos homenajes, que decía que ese año Néstor Kircner tenía «más pobres que votos».

«Por esos años, había que recuperar el trabajo, la economía y la confianza en la política», reconoció el jefe de Estado, y trazó un paralelismo con la época actual, en que «las políticas neoliberales que Macri y su gente llevaron adelante en Argentina volvieron a poner en ruinas el país». «Aunque no lo hayan dicho, Argentina estaba en default en enero de 2018 y fueron a pedirle al FMI un préstamos que no íbamos a poder pagar, pero ellos festejaban haber endeudado al país por los próximos cien años», sentenció.

«Pero si hay algo que tenemos es el bagaje para afrontar esto y poner el país nuevamente de pie», sacó pecho Fernández ante 30.000 militantes, según informaron desde la organización. «Sabemos que hay una Argentina postergada y que padece. Es por eso que no nos vamos a arrodillar ante el FMI, vamos a negociar hasta que el pueblo no corra el riesgo de quedar postergado por pagar», ratificó. En esa línea, apuntó contra los dirigentes de la oposición y los grandes medios de comunicación: «Me exigen un acuerdo rápido y a cualquier precio, pero no, no vamos a hacer un acuerdo que postergue más al pueblo».

«Como le dijo Néstor al FMI cuando renegociamos la deuda de aquellos años: ‘Antes de que cobren ustedes, hay millones de argentinos que tienen que cobrar´», rememoró, al tiempo que aseguró que va a «pelear y confrontar todo lo que sea necesario» para «cerrar con el FMI el día que sepa que eso no posterga a los argentinos».

«Mucho tiempo pasó hasta que pudimos encontrarnos así, todos juntos, para poder mirarnos a los ojos y volver a abrazar a la militancia», expresó el Presidente, y les reconoció el apoyo: «Ustedes me dan mucha fuerza, compañeros». «Vamos a seguir trabajando en ese sendero porque estamos convencidos de lo que debemos hacer. Hagamos memoria porque podemos dar respuestas», remarcó el Presidente, y aseguró que su tarea es «terminar lo que empezó Néstor y continuó Cristina». «Para que el país crezca hay que garantizar igualdad. Por eso, les pido que en noviembre no le fallemos a Néstor y vayamos a las urnas con toda la fuerza que siempre tuvimos», cerró.El escenario estaba integrado por una multitud de funcionarios, intendentes, candidatos a legisladores y dirigentes políticos y sociales, aunque los únicos presentados fueron el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el presidente de la bancada oficialista de ese recinto e hijo del homenajeado, Máximo Kirchner; y el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En un gesto de unidad tras las internas que se evidenciaron luego de la derrota electoral, la organización del acto estuvo encarada por La Cámpora junto al Movimiento Evita. El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue parte del pelotón de dirigentes que escoltó a Fernández en el acto.