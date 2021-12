Alberto Fernández: “Necesitamos que el país crezca por igual en todos los sectores”

Así lo expresó el primer mandatario durante la reunión de ministros que se llevó a cabo en Tucumán. Además, recordó el proyecto del expresidente Raúl Alfonsín: “Todos los días pienso si la ciudad capital no tendría que venirse al norte”.

Al respecto, enfatizó: “Debemos terminar con la estructura de una Argentina central y una periférica, poniendo en valor el norte, que presenta un monto de riqueza no explotada. Necesitamos que crezca por igual en todos los sectores, porque no tiene sentido que algunos crezcan y otros sigan postergados”. Además, recordando el proyecto del expresidente Rául Alfonsín, manifestó: “Todos los días pienso si la ciudad capital no tendría que estar en un lugar distinto a Buenos Aires, venirse al norte y darle todo el potencial que le da una ciudad capital”.

En cuanto a las consecuencias de la pandemia, llamó a “reflexionar” para la construcción de un país más justo y equilibrado que finalice con la desigualdad y señaló que, para ello, se debe convocar al desarrollo integral del país. “Hay que impulsar a que inviertan los que más tienen, a los que tienen la plata afuera que la traigan para producir, dando trabajo y crecimiento, garantizando el empleo a cada ciudadano”, expresó.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, señaló: “Debemos llevar a cabo un proceso que dote al Interior y norte argentino de la infraestructura, logística y capacidad para generar trabajo, y este es el gran desafío que planteaba el Presidente: que la gente tenga la posibilidad de quedarse a vivir en su lugar”.