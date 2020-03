Alberto Fernández: “No estamos de vacaciones. Estamos dando licencias para que nos cuidemos”

El Presidente de la Nación se refirió a la necesidad de reducir la circulación del virus y le pidió a los argentinos que “se queden en sus casas”. “Necesitamos que todos seamos responsables”, afirmó y estimó que, en el país, va a haber “indefectiblemente un número de gente enferma”.

“No estamos dando licencias para que vayan a pasear. Estamos dando licencias para que nos cuidemos”. El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a la situación epidemiológica argentina y fue contundente: “No estamos de vacaciones”.

Las declaraciones del primer mandatario se dan tras que se conociera que hay personas que, en el marco de la emergencia sanitaria, están viajando a lugares turísticos del país como Monte Hermoso, donde se formaron filas de autos para ingresar a la ciudad, hecho que el propio Fernández criticó en su cuenta personal de Twitter.

“Quédense en sus casas con sus hijos, disfruten de estar con sus hijos. Si esto lo convertimos en una oportunidad turística, fracasamos”, afirmó el Presidente en diálogo con el programa Perros de la Calle por Radio Metro 95.1. “Necesitamos que todos seamos responsables de nosotros mismos. Está en nosotros resolver el tema y no podemos no poder hacerlo: tenemos que ser una sociedad madura, tenemos que poder hacerlo”, remarcó.

En ese sentido, el primer mandatario reveló que el objetivo que persiguen las medidas que se fueron implementando en los últimos días “es ir dosificando la aparición de la enfermedad para que todos puedan ser atendidos”. “Vamos a tener un número de gente enferma, indefectiblemente. Lo que tenemos que evitar es que el virus se propague a mucha velocidad porque cuando se producen picos como los que tuvieron Italia y Francia, es decir, que en una semana tienen miles de casos, colapsa el sistema de salud y eso no puede ser atendido”, advirtió.

“Estamos tomando medidas frente a una pandemia que ha llegado y nos afecta, pero que, si todos somos conscientes y hacemos nuestro aporte, vamos a poder minimizar los efectos nocivos de esta enfermedad”, aseguró y volvió a recalcar la importancia de respetar el aislamiento y cada una de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. “Si respetamos las reglas que nos hemos impuesto, nos ayudamos nosotros y ayudamos a los demás”, subrayó.

Al respecto, recomendó intensificar los cuidados y quedarse “el mayor tiempo posible en casa”. “Si alguno se le expresa la enfermedad, no se preocupe porque la enfermedad tomada a tiempo es absolutamente manejable. Por lo tanto, cuando tengan el síntoma, avisen que iremos corriendo a rescatarlos, a curarlos, pero por favor, traten de quedarse en sus casas, para que el virus no circule”, pidió el primer mandatario.

“Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos. Por eso le pido a todos que nos ayuden. No basta solamente una decisión de un presidente; hace falta que todos nos ayuden”, expreso y ponderó que, si bien es cierto que hay actividades que no se pueden suspender, como, por ejemplo, la industria alimenticia”, Fernández abogó por la necesidad de “actuar con racionalidad”.

Para el Presidente, “hay actividades que necesitamos que sigan trabajando, como la industria alimenticia, la industria farmacológica o la producción de artículos de limpieza, porque son cosas que necesitamos para la vida cotidiana”.

Por último, también analizó que “tal vez esta sea una muy buena oportunidad para que entendamos que si cada uno hace lo que le corresponde, entre todos podemos encontrar soluciones”. “Tal vez, este virus maldito nos haga entender la necesidad de estar juntos, de trabajar juntos, y de postergar deseos, aspiraciones personales o intereses sectorial para pensar en los intereses del conjunto”, estimó y subrayó que “todo eso hace falta”.

“Es una oportunidad, ¿por qué no la aprovechamos? De esto nadie debe sacar rédito, el rédito es que todos nos sanemos. Capaz que lo épico no es ganar una elección, capaz que lo épico es que entre todos hagamos un país mejor. Yo no quiero ser un gran presidente, quiero ser el presidente de un gran país que es otra cosa. Hagamos un gran país, eso es lo que hace falta”, concluyó.