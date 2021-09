Alberto Fernández retomó la centralidad de la campaña y llamó a renovar la confianza en el Frente de Todos

En Tecnópolis, el Presidente encabezó un plenario con las cabezas de las listas nacionales y las máximas autoridades peronistas de las provincias. “No voy a traicionar al pueblo que me votó”, aseguró al hacer un largo repaso de su primer año y medio de gestión y cuestionar duramente a la oposición por la crisis que dejó el macrismo.

En la recta final hacia las elecciones primarias del 12 de septiembre, el Presidente, Alberto Fernández, retomó este martes la centralidad de la campaña y buscó dejar un mensaje federal, unificar el eje de la estrategia oficialista y mostrar la unidad del Frente de Todos al encabezar un plenario, desde Tecnópolis, con las autoridades de las provincias que gobierna el peronismo y los candidatos y candidatas del oficialismo de todo el país. “Quiero que, en estas dos semanas, tengamos en claro lo que creo que tenemos que decirles a los argentinos y argentinas. Es el momento de llamar la atención, después de tanto ruido, y ver que tenemos en claro el porqué de lo que hicimos y lo que queremos hacer”, fue el mensaje inicial que bajó desde el escenario, que lo tuvo como único orador.

Desde el predio ubicado en Vicente López, el Presidente hizo una fuerte defensa del primer tramo de su gestión, cuestionó a Cambiemos y se mostró acompañado por todo su gabinete nacional y por los referentes bonaerenses y porteños del oficialismo: el Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, y la primera candidata a diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, y el legislador Leandro Santoro, quien encabeza el armado del Frente de Todos en la Capital Federal. El resto de los gobernadores y principales candidatos en todas las provincias se sumaron al plenario vía Zoom.

Luego del traspié por los festejos en Olivos durante la cuarentena estricta y tras haber logrado señales de respaldo de los principales dirigentes del Frente de Todos durante los actos que compartió con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, Fernández fue la figura central del plenario de este mediodía. Allí, buscó transmitir a los candidatos y las candidatas de todo el país el espíritu de la campaña, enfocada en la recuperación económica y la salida de la pandemia por el avance de la vacunación, gracias a que ya se cumplió el objetivo de aplicar “siete millones de segundas dosis” durante agosto, destacó.

“Es una pena pensar que tanto esfuerzo pueda caer en saco roto por el canto de sirenas de los que maltrataron a la educación, a la ciencia y la tecnología, los que facilitaron la timba financiera, los que terminaron con la producción y destruyeron el trabajo”, planteó el Presidente al convocar a la militancia a salir a las calles “a generar una explosión de esperanza en todos los argentinos”. “No estamos lejos de lo que soñamos cuando llegamos. Quiero que terminemos de convencer de lo que viene”, agregó, luego de destacar que, a pesar de la pandemia, su gobierno “no paró de generar derechos”.

“Ya cruzamos la puerta de salida y, ahora, tenemos que elegir qué camino vamos a seguir porque si los argentinos nos equivocamos y no tenemos memoria de lo que pasó hace dos años, podemos tomar un camino donde la salud pública no era una prioridad. No lo digo yo, sino que lo dicen ellos. O que cree que la educación pública es un lugar a donde se cae, o que las universidades públicas no deben abrirse porque los hijos de los obreros nunca van a acceder, o que nos inviten a enamorarnos del FMI. Lo dicen ellos. Nosotros queremos hacer honor a lo que hicimos con mucho esfuerzo en este año y medio, que fue preservar la vida de los argentinos, la producción y el empleo y, ahora sí, hacer despegar a la Argentina se ponga de pie de una vez y para siempre. Ese es el camino que le pido a los argentinos que tomen”, dijo al llamar al electorado a renovar su voto de confianza en el Frente de Todos, en un mensaje donde polarizó con Cambiemos.

Con derrotas en las elecciones provinciales de Salta, Jujuy y Corrientes a cuestas, el Frente de Todos buscó mostrarse de pie de cara a las PASO que se desarrollarán en menos de dos semanas e imprimirle un espíritu federal a la campaña, últimamente concentrada en la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país porque concentra al 40 por ciento del padrón nacional y donde el peronismo apuesta a una victoria de medio término que le es esquiva desde 2005.

En ese sentido, mientras el Presidente hablaba, las pantallas proyectaban datos económicos que muestran que algunos sectores están mejor que los que lo dejó el macrismo, aun a pesar de la crisis que generó el coronavirus. Fernández también los enfatizó desde su discurso y planteó que “en los únicos tres meses de normalidad” en los que gobernó hasta la llegada del coronavirus, “se repararon muchas cosas” y que se construyeron “20.000 viviendas” y hay “1.800 obras públicas en marcha”.

“Después de haber caído 20 puntos, el salario real había crecido seis puntos. Ocurrió que vino la pandemia y esos puntos los volvimos a perder, pero cuando apareció la pandemia también enfrentamos el debate de dos países: de los que creíamos que cuidar era lo más importante y de los que decían que cada uno se salve como pueda y no dejemos que la economía se frene. Encaramos el cuidado de nuestra gente sabiendo que veníamos de un escenario muy complejo, el Ministerio de Salud había desaparecido, las vacunas se vencían en galpones, había vuelto el sarampión a la Argentina, habían abandonado el hospital público. Pusimos al Estado de pie, presente, para nivelar esas caídas y logramos lo que logramos: que a nadie la faltara la atención que necesitó”, repasó sobre la gestión sanitaria al marcar la finalización de hospitales en La Matanza, la construcción de centros de salud modulares y el refuerzo de 3.000 camas de terapia intensiva.

“Primeros los últimos, dijimos y actuamos en consecuencia y todo lo que hicimos fue porque estábamos convencidos de lo que debíamos hacer. Y un día nos dimos cuenta de que la Argentina tenía que seguir funcionando. Fuimos con el ATP a socorrer el trabajo formal y sostuvimos a muchísimas PyMEs. Lo hicimos convencidos de que el día que terminara la pandemia, había que ponernos a producir rápidamente para poner de pie a la Argentina. Y funcionó y por eso se ve que la actividad industrial y las inversiones crecen como crecen”, remarcó.

Así, el jefe de Estado repasó los logros de su gestión, entre los que mencionó el plan de vacunación, la modificación de los impuestos a los bienes personales y a Ganancias y la asistencia a las empresas durante la pandemia, y actualizó sus críticas a la oposición al referirse al comunicado que la cúpula de Juntos por el Cambio emitió este lunes para rechazar un acuerdo con el Gobierno.

“Ellos dicen que no quieren dialogar porque hay dos modelos de país en pugna. Es la primera vez que comparto cien por ciento lo que dicen, tienen toda la razón. Hay un país que representamos nosotros, que creemos en un Estado presente e igualador, en la democracia y en la institucionalidad, en la República y hay otro país que no cree en la justicia social, que cree que cada uno debe salvarse solo, que se llena la boca hablando de la República y arma mesas judiciales para perseguir opositores, que generó la mayor decadencia económica que recordamos, que es el endeudamiento que vivimos y la obligación de pagarlo en el tiempo que propusieron”.

“Ahora sí llego el momento del crecimiento. Y nosotros siempre actuamos en defensa de los más olvidados, no estamos como ellos peleando por ver quién no fue parte de su gobierno. Nos queda el debate con el Fondo, vamos a seguir discutiendo para encontrar un acuerdo, pero que todos sepan que no lo puede pagar el pueblo argentino porque ya ha pagado demasiado el daño de quienes irresponsablemente lo endeudaron”, fue uno de los mensajes finales del Presidente, quien, por último, llamó a que la ciudadanía revalide su confianza en el Frente de Todos “para alcanzar la vida que queremos”.Asimismo, Fernández le habló a los sectores más golpeados por la pandemia y se comprometió a seguir generando “acciones para que la economía crezca”, por lo que dejó su compromiso “una vez más, de poner a la Argentina de pie”. “Estoy convencido de que, ahora sí, vamos a poder hacer lo que soñamos con Axel y con Cristina. Todo lo que pasó no pasó por casualidad, sino porque creemos que lo primero es el ser humano, el trabajo, la producción, salud, la educación y el Estado presente. Estamos convencidos, no nos disfrazamos para este momento”, apeló.