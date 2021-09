Alberto Fernández se metió en la campaña de La Matanza: “El domingo, votamos boleta completa”

El Presidente, Alberto Fernández, se metió en la campaña local y llamó a que, en las PASO, se “vote la boleta completa” del Frente de Todos. “El domingo, jugamos mucho y tenemos que estar más unidos que nunca. Allí, en La Matanza, matanceros, matanceras, tanto que los quiero, el domingo, votamos boleta completa. Votamos a Vicky (Tolosa Paz) y a Daniel (Gollan), votamos a Mariano (Cascallares) y votamos a Fernando (Espinoza). Boleta completa”, dice Fernández en el video que corrió por las redes del PJ local y entusiasmó a la militancia.

El Presidente agregó que el objetivo de su llamado es que el Frente de Todos gane “por la diferencia que La Matanza siempre le ha dado” al peronismo y su mensaje fue interpretado en el Distrito como un aval al intendente, quien decidió ponerse al frente de la lista para “plebiscitar” su gestión, pero, también, para enviar un mensaje a los dirigentes que intentaron presentarle una interna local, algo que fue obturado por la Junta Electoral partidaria.

“El Presidente nos está dando todo el apoyo y el mensaje concreto de votar la lista completa en el Distrito para poder tener una victoria de lista completa para seguir manteniendo el modelo”, evaluó, en diálogo conEl1 Digital, el integrante del PJ local y precandidato a diputado nacional por la Provincia por el Frente de Todos, Marcelo López.

Para el dirigente, Fernández muestra el apoyo de “la conducción del Frente de Todos” a Espinoza, “sobre todo, por algunas actitudes políticas en el Distrito que incitan a cortar boleta, tristemente, desde adentro del espacio”. López aludió así al planteo que, tras el cierre de listas y ante la imposibilidad de competir en la interna local, lanzaron desde el Frente Vecinal de La Matanza, que integran los movimientos sociales oficialistas como el Movimiento Evita, SOMOS-Barrios de Pie y la CCC.

Si bien entonces, durante un nutrido plenario en Gregorio de Laferrere, los dirigentes llamaron a “cortar boleta” contra el intendente, luego, hablaron de dar “libertad de acción” para que sus militantes decidieran qué hacer este domingo. Pero, para López, el llamado al corte sigue en pie: “Ellos dicen que dejaron a su gente en libertad de acción, pero veo la campaña que hacen en redes incitando al corte en La Matanza diciendo que se vote por lo sano”, planteó.

“Esas son las consecuencias de los enojos que generan, a veces, por no entender las reglas y por haber quedado afuera de las elecciones por decisión de la Junta Electoral. Apelan a este tipo de estrategias que son contraproducentes para el espacio en general, entonces el Presidente pone las cosas en claro y sale a desautorizar a cualquiera que esté planteando en votar en blanco en el cuerpo de concejales de La Matanza”, remarcó López, y aseguró que “el intendente no tuvo injerencia en la decisión” de que no puedan competir.

Y agregó: “La historia del voto en blanco en el país deviene por la proscripción política del peronismo en un contexto político donde los argentinos no podíamos expresarnos. Me parece demasiado para que un grupo, por intereses sectoriales, incite a los vecinos a semejante cosa. De todos modos, están en su derecho de hacerlo y, después, veremos el resultado de esa estrategia, pero queda claro que está desautorizado por el Frente de Todos”. “Si tu conducción te está diciendo que acompañes, no pueden salir a jugar en contra de ese mensaje”, agregó.

“Lo más triste es que el mensaje de votar en blanco o cortar boleta viene de los mismos que forman parte del espacio, son funcionarios del Gobierno nacional gracias a los esfuerzos que hicimos todos los militantes del Frente de Todos. Ni siquiera la oposición nos hizo semejante campaña llamando a votar en blanco o cortar boleta”, disparó.

En la misma sintonía, el vicepresidente del bloque oficialista en el HCD y precandidato a concejal junto a Espinoza, Rolando Galván, marcó que “el Presidente fue muy categórico con el apoyo dado al intendente”. “Llamó a votar lista completa del Frente de Todos, sin dejar margen a ninguna duda, y estamos seguros de que vamos a hacer una gran elección en La Matanza. Estamos todos unidos y luchando por la defensa de un modelo, en plena reactivación económica. Y elegimos entre dos modelos de país y sabemos que la gente va a votar en su defensa”, sumó.

“Estamos muy bien posicionados en todos los cordones. Estamos muy conformes con la campaña y con una buena recepción en el Distrito, ya que la gente tiene claro que se confrontan dos modelos de país y, sobre todo, los vecinos tienen memoria de lo que nos hizo el macrismo, con cuatro años de un país parado, con tarifazos, cierres de empresas, PyMEs e industrias. Por eso, tenemos todas las expectativas”, cerró Galván.