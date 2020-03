Alberto Fernández, tras la extensión de la cuarentena: “Estamos llevando bien el problema, pero que nadie se relaje”

El Presidente habló luego de decretar que el aislamiento obligatorio continúe hasta mediados de abril. Pidió respetar las medidas preventivas y se refirió a jubilados, PyMEs, precios y empresas que intentan despedir por el parate económico.

Tras anunciar la extensión del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus hasta el 13 de abril, el Presidente, Alberto Fernández, consideró, este lunes, que la situación del brote en la Argentina está controlada, pero le pidió a la ciudadanía que siga cumpliendo con la cuarentena como método principal de prevención. “Estamos bien, estamos llevando bien el problema”, aseguró en ese sentido, al tiempo que advirtió: “Que nadie se duerma, que nadie se relaje”. “Hay que seguir ganando tiempo quedándonos en casa”, remarcó.

Para el Presidente, el hecho de que, a casi un mes de la aparición del primer contagio en el país, “haya solo nueve personas internadas en terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires” indica que la curva de contagios está controlada por el momento. En ese sentido, en el reporte diario que brinda el Ministerio de Salud nacional, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, detalló esta mañana que de los 820 infectados en el país, 53 se encuentran en terapia intensiva mientras que el sistema sanitario cuenta con 8.560 plazas a nivel nacional.

“Va a haber gente que se infecte, gente que se enferme, que se vaya, pero quiero que pase lo menos posible”, dijo el Presidente en ese sentido y reconoció que la cuarentena obligatoria representa “un esfuerzo enorme a la población”. “Sé que tengo a los mejores argentinos acompañando. Nos estamos poniendo a prueba y actuamos como los mejores argentinos. Tenemos que darnos cuenta de lo que estamos haciendo. En la enorme mayoría, siento que acompañan la idea”, reiteró con respecto al acatamiento general de la medida.

Fernández explicó, además, que esta mañana mantendrá un encuentro en el marco del Consejo Económico Social para abordar el problema del amontonamiento de jubilados en las filas de los bancos para cobrar sus haberes. “Es un problema por resolver”, admitió y adelantó que una de las soluciones que se barajan es “habilitar unas cuantas sucursales de bancos con turnos para las cobranzas, para que no se mezclen todos”.

El Presidente se refirió, también, al problema de la inflación durante la cuarentena y consideró que los grandes hipermercados “están respetando los precios” pero destacó que en los comercios más chicos y barriales es “donde se reportan los abusos”. “Caeré con todo el peso de la ley sobre quienes incrementen los precios”, advirtió sobre las remarcaciones abusivas y le pidió a los consumidores que realicen las denuncias correspondientes si no se cumplen los precios máximos fijados por el Gobierno nacional.

En ese marco, el Presidente volvió a defender las medidas económicas que se tomaron para paliar el freno de la actividad económica y reiteró su valoración sobre las empresas que intentan despedir en este contexto, como sucedió durante la conferencia de prensa del domingo por la noche, cuando anunció la extensión de la cuarentena.

“Desde el Estado, estamos haciendo un enorme esfuerzo para todas las empresas. Hemos puesto una nómina salarial íntegra para que las empresas tengan aire. Hemos bajado aportes patronales, hemos dado moratorias, hemos congelado alquileres… ¿de qué me hablan? Hay también una Argentina oculta, miserable, que usa a los trolls en las redes. Vi un hashtag que decía ‘Alberto, el miserable sos vos’. ¿Me quieren hacer creer que no estoy preocupado por las PyMEs”, dijo en ese sentido.

Y se refirió puntualmente al caso del grupo Techint, que intenta despedir a 1.450 trabajadores: “Fue el caso que más me conmovió. No es momento para hacer eso y mis críticas son solo un llamado a la reflexión. La situación se va a resolver”, observó y planteó que sus expresiones al respecto, también, buscan que no se genere una ola de despidos en otras compañías.

Por último, Fernández habló sobre los argentinos que quedaron varados en el exterior por la cancelación de vuelos y el cierre de fronteras. “Los estamos trayendo en forma dosificada, porque gran parte de ellos son portadores de virus, ya que vienen de Estados Unidos y Europa. Muchos son jóvenes y no tienen síntomas, pero son portadores. He dado la orden de que auxilien económicamente al que necesita para sobrevivir allí”, dijo sobre la tarea de los consulados, que están recibiendo 15.000 llamados por día.