Alquileres: “En La Matanza, los inquilinos endeudados serían entre un tres y un cuatro por ciento”, afirman

Así lo aseguró a este medio el presidente del Colegio de Martilleros local, Manuel Ferreyra Cantante, sobre la situación de los inquilinos matanceros, previo al descongelamiento del precio de los alquileres. Además, adelantó que “se llegará a un acuerdo con los propietarios porque la mayoría prioriza poder alquilar”.

En abril, dejarán de tener vigencia los decretos implementados por el Gobierno nacional que congelan el precio de los alquileres y prohíben los desalojos, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Así, los inquilinos deberán comenzar a pagar las deudas que se fueron generando, aunque podrán hacerlo en hasta doce cuotas sin interés. Esta situación generó preocupación en más de un inquilino que teme no poder pagar y ser desalojado. Pero, en diálogo con El1 Digital, el presidente del Colegio de Martilleros de La Matanza, Manuel Ferreyra Cantante, intentó llevar tranquilidad: “No va a ser tan dramática la salida del descongelamiento”.

“Muy pocos inquilinos han adherido a los derechos que les otorgaba el Decreto 320, la mayoría ha cumplido con sus obligaciones, a pesar de que algunos vieron afectados sus ingresos por la pandemia”, aseguró, y añadió que, “en La Matanza, los que se endeudaron deben ser solo entre un tres y un cuatro por ciento”. Además, avizoró que “los inquilinos llegarán a un acuerdo con los propietarios, sumado a que tienen derecho a pagar sus deudas en cuotas”. “La mayoría de los propietarios prioriza poder alquilar, sobre todo, si tiene un buen inquilino”, agregó.

Sobre el aumento en el precio de los alquileres, indicó que “hay que recordar que hubo más de un 40 por ciento de incremento en el costo de vida en el último año”, por lo que el número no sería inferior a eso: “De todas formas, las partes siempre negocian. En La Matanza, no tenemos un mundo de terratenientes que alquila muchas propiedades, no existe una explotación del inquilino”.

Sobre la Ley de Alquileres

Por otro lado, Ferreyra Cantante se refirió a la Ley de Alquileres, que se aprobó en julio del año pasado. A su criterio, la norma, que tiene como objetivo balancear los problemas y los gastos en favor del inquilino, “tiene sus pros y sus contras”. “Lo que los propietarios menos aceptan de la ley es el contrato a tres años, porque nuestro país es imprevisible, con estadísticas que no son muy serias y hechas con antojo. Tres años parece un plazo largo y creemos que dos estaba bien”, consideró.