Álvaro López y la ansiedad por el debut: “Que llegue ya el día del partido”

A diez días del estreno en la Primera Nacional, el delantero comparte su entusiasmo por el inicio del torneo y remarca que la imagen exhibida en los amistosos “genera mucha ilusión”.

Diez días pueden ser una minucia o una eternidad, depende del objetivo que asome en el horizonte. Para Álvaro López, es la segunda opción, por la dimensión que adquiere el debut de Almirante Brown en la Primera Nacional, el próximo 13 de marzo.

“No falta nada, ya pasó mucho tiempo desde que arrancamos los entrenamientos. Lo espero con muchas ansias y con ganas de que llegue ya el día del partido”, resume el atacante.

El joven neuquino, además, contó cómo fue su proceso de pretemporada, atravesada por algunas vicisitudes que le hicieron perder horas de trabajo: “Estoy tranquilo, recuperando un poco de físico. Cuando arrancó el año, me pasó lo el Covid y, después, me desgarré. Por todo eso, enero se me hizo cuesta arriba. Ahora, ya está, estoy poniéndome a punto”.

La reciente eliminación en la Copa Argentina, frente a Defensores de Belgrano, pegó fuerte en el ánimo del plantel, aunque ya es tiempo de dar vuelta la página. “La verdad es que fue doloroso. Teníamos muchas expectativas en pasar de ronda, pero fue un partido difícil, atípico”, explicó.

Por último, el delantero se mostró entusiasmado con el rendimiento del equipo en los amistosos previos a la competencia. “Hemos enfrentado a rivales de nuestra categoría y de Primera, como Sarmiento de Junín, y tuvimos buenas actuaciones. Eso nos genera mucha ilusión”, concluyó.