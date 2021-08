Ampliaron el cupo de pasajeros que pueden viajar en colectivos, trenes y subtes

La medida tiene vigencia a partir de este martes, por medio de una resolución del Ministerio de Transporte publicada en el Boletín Oficial, en el caso del transporte automotor y ferroviario nacional. Desde las empresas matanceras de colectivos analizan la adhesión oficial anunciada por la Provincia de Buenos Aires.

Este martes, por medio de una Resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Transporte de la Nación amplió el cupo de pasajeros que pueden viajar en colectivos, trenes y subtes, para los distritos o regiones que no se encuentren en situación de alarma epidemiológica y sanitaria.

En el caso del transporte automotor, que incluye a los colectivos de jurisdicción nacional, se establece que “excepcionalmente, en los horarios de mayor requerimiento y ante el exceso de demanda”, la capacidad podrá ampliarse hasta veinte pasajeros de pie, “de conformidad con las previsiones establecidas en los protocolos respectivos”.

En lo que respecta a los servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros metropolitanos y regionales de jurisdicción nacional, deberán circular con una cantidad de pasajeros que no supere la capacidad de asientos disponibles, y hasta cuatro pasajeros parados por metro cuadrado en los espacios libres disponibles, según el tipo de coche correspondiente a cada formación y de acuerdo a los protocolos establecidos.

Mientras tanto, cabe mencionar que, en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño también decidió incrementar la cantidad permitida de pasajeros, de acuerdo a la evolución del promedio de contagios diarios, al nivel de camas ocupadas en el sistema de salud, a la aceleración en el proceso de vacunación y al incremento de la demanda. De esta manera, desde estos martes decidió ampliar la capacidad a 40 personas paradas por coche, además de las sentadas.

Situación en La Matanza

Si bien la Resolución 269/2021 establece la distinción con los aglomerados, departamentos o partidos que se encuentran en situación de alarma epidemiológica y sanitaria, como los municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires se encontraban incluidos en la llamada Fase 4, considerada de “Riesgo Epidemiológico y Sanitario Medio”, estas medidas impactan de lleno en el AMBA. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por su parte, anunció su adhesión a la medida, pero solamente queda vigente, al menos en la letra legal, para los horarios pico.

En este sentido, en comunicación con El1 Digital, Fernando Gangemi, representante legal de la empresa Almafuerte, firma que incluye las líneas 218, 284, 378, 325, 622 y 628, detalló la situación para las líneas provinciales que recorren La Matanza:

“La ampliación no va a ser solo para los horarios pico, sino todo el tiempo. Lo dice la resolución nacional es que, en el horario pico, tengamos la previsión de no llenarlo más, pero no lo tenemos muy claro. Como antes podían viajar hasta diez personas paradas, ahora serán veinte, en todo el horario. La medida era necesaria”, detalló.

“Con los controles, el chofer mucho no podía hacer. Cuando paraba y había más gente, subía más gente. Ahora, no estamos llevando la misma cantidad de pasajeros que antes. En los barrios estamos en aproximadamente en un 50 por ciento de la cantidad de pasajeros que trasladábamos antes de la pandemia. Esto lo vemos como producto de la caída del empleo y de la actividad general”, evaluó.