Aníbal Fernández: “Ver esta Universidad es ver el derecho y la dignidad que los hijos de los trabajadores nos merecemos”

El dirigente peronista visitó las instalaciones de la UNLaM y la llenó de elogios, destacó su carácter público y aseguró que, si el Estado no le hubiese dado “la oportunidad de ser universitario, no lo sería”. También, se mostró “satisfecho” con las listas legislativas del Frente de Todos y se metió de lleno en la campaña al considerar que el oficialismo tiene “políticas públicas y propuestas”, mientras que la oposición “no tiene nada porque todo lo que dijeron fue mentiras”.

Este jueves, la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) recibió la visita del actual interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y exjefe de Gabinete de ministros de Cristina Fernández de Kirchner hasta 2012, Aníbal Fernández. En su recorrida, pasó por los estudios de UNLaM TV, y brindó una extensa entrevista en la que aseguró ver que esta Casa de Altos Estudios es “ver el derecho y la dignidad que los hijos de los trabajadores se merecen”, destacó la importancia de la educación pública y aseguró que no hubiese podido se universitario si el Estado no le hubiese “dado la oportunidad de hacerlo”.

“Ver esta Universidad es ver el derecho y la dignidad que los hijos de los trabajadores nos merecemos”, destacó el exfuncionario nacional, y, tras reconocerse como “el primer universitario de la familia”, remarcó que “no hay más remedio que estudiar, porque la diferencia se hace por ese lado”. En esa línea, disparó contra la exgobernadora María Eugenia Vidal al traer al presente sus declaraciones sobre las universidades públicas y la imposibilidad de que “los pobres” lleguen allí. “Si el Estado no me hubiese dado la oportunidad de ser universitario, no lo sería”, sentenció.

También, manifestó su satisfacción por las nóminas del Frente de Todos para estas elecciones y destacó que la diferencia entre el oficialismo y la oposición es que el primero “tiene política públicas para debatir y propuestas para acercar”, mientras que su contraparte “solo tiene mentiras”. “Lo primero que me satisface son las listas, que son saludables. Me encantó lo de Victoria Tolosa Paz y lo de Daniel Gollan, que es un cuadro político serio y responsable, que trabaja y que se puso la pandemia al hombro, como tantos otros”, señaló. En ese sentido, aseguró que antes “nunca se sabía quién era el ministro de Salud de la Provincia y, ahora, en los barrios conocen su nombre su nombre como el de su sucesor, Nicolás Kreplak”.

“Los resultados son que tenemos políticas públicas para debatir y propuestas para llevarle al pueblo, para contarles qué somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir”, remarcó Fernández. A su vez, manifestó que, a diferencia de la oposición, el Frente de Todos tiene “muchas cosas para contar que hicimos y que queremos seguir haciendo”. “Ellos no tienen nada, porque todo lo que dijeron fue mentira. No tienen nada para mostrar, vuelven las mentiras porque las propuestas de campaña nunca las cumplieron. Entonces, nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para hacer notar esas mentiras”, sentenció.

“Venimos de una Argentina hecha pedazos cuatro años porque la gobernó un corrupto, perverso y ruin como Mauricio Macri, que vino a robarse todo lo que pudiera para él, para su familia y sus amigos”, disparó el exfuncionario kirchnerista, y aseguró que “no hay desastre que no hayan hecho”. “Lo que hicieron con la salud, no con el nombre porque que se llame Ministerio o Secretaría no me dice nada, sino con el presupuesto. Sacaron la guita porque no querían laburar en ese tema”, denunció. En esa sintonía, recordó que la exgobernadora “no quiso inaugurar dos hospitales en La Matanza y se pavoneaba diciendo que no lo iba a hacer, como si les hiciese un favor” a los matanceros. “Pero el pueblo de La Matanza quiere un hospital que cure a sus hijos y a sus viejos, porque a los pibes y a los viejos se los cuida”, afirmó.

Por último, al ser consultado sobre por qué no es candidato, Fernández respondió que ya fue “todo, menos Presidente y Gobernador”, y que hoy no lo “necesitan”. “Yo ocupé 17 cargos hasta ahora y nunca pedí por ellos, por todos me vinieron a buscar, incluyendo la intervención de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Si me necesitaran, me vendrían a buscar” concluyó.

Su opinión sobre la campaña de la oposición

El dirigente peronista se refirió a las acciones electoralistas que realizan los candidatos de Juntos y los traspasos de sus candidaturas de la Ciudad a la Provincia. En esa línea, cuestionó esta estrategia y planteó sus propias conclusiones. “Desde el año 2013, esta fuerza política no pierde en la Ciudad. Entonces, me pregunto por qué llevan a la que fue Gobernadora bonaerense y la respuesta es porque Vidal no puede caminar por la Provincia y la Ciudad se terminó convirtiendo en un aguantadero”, aseveró.

“Ella sale a hacer una campaña y dice que van a llevar caras nuevas a la Provincia, pero yo a Diego Santilli lo conozco hace 30 años”, manifestó en relación al exvicejefe porteño y primer precandidato a diputado nacional por Buenos Aires. “Él vive frente al MALBA, en Figueroa Alcorta, y le va enseñar a la gente de La Matanza cómo vivir, con las complicaciones y la falta de un montón de cosas”, cuestionó.

Fiel a su estilo crítico, al ser consultado sobre la inclusión de la figura del expresidente en la actual campaña, Fernández definió a Macri como “un mamarracho en cualquier ocasión” y consideró que, “si lo meten en la campaña, es porque no les queda más remedio, pero no tenía más nada”. A su vez, sobre la candidatura de Facundo Manes, aseguró que el neurocientífico “no le da al radicalismo más que una cara nueva que dice cosas que les ponen los pelos de punta”. “Cuando les dice que no se gasten la plata de los contribuyentes de la Ciudad para hacer campaña en la Provincia, les está sacando una careta histórica” a la oposición, indicó.

Aciertos del Frente de Todos

“Nosotros tenemos muchas cosas para contar que hicimos y que queremos seguir haciendo. Ellos no tienen nada, porque todo lo que dijeron fue mentira. Dijeron que iban a sacar el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores y tuvo que venir Alberto (Fernández) para hacerlo. A los viejos, en vez de solucionarles los problemas, les cortaron la movilidad jubilatoria y los remedios quedaron afuera. Entonces, tuvo que venir Alberto y darles los remedios”, enumeró en relación a los logros de la gestión actual. Sin embargo, remarcó que se trata de “derechos intrínsecos” y no significa haberles hecho “favores” a las personas. “Que no se lo vea al Gobernador, ni al Presidente, ni a Cristina como que son Papá Noel, porque no lo son. Ellos tienen la obligación de reponer derechos y ponerlos a funcionar como corresponde, y así está pasando”, afirmó.



El rol de La Matanza En relación al electorado, el actual interventor de YCRT indicó que “la pelea” que el oficialismo tiene que dar es “fortalecer el núcleo duro y seguir trabajando para que esa franja gris, sin definirse todavía”, elija esa opción. “Perón decía ´Vos llevate el hormiguero y, después, andá hormiga por hormiga´. Ese es el trabajo que se hizo cuando ganó el Frente de Todos, Cristina fue por el hormiguero y Alberto fue hormiga por hormiga”, graficó.

Sobre la importancia del Distrito en las próximas elecciones y su caudal de votos, el referente peronista destacó que el pueblo del Distrito siempre se inclinó por los candidatos del justicialismo, en toda la variación de nombres que tuvo la fuerza. “Más ‘Madre de las batallas’ que La Matanza es mi Quilmes, que nunca se define a qué está jugando. En cambio, en este distrito, siempre el pueblo ha elegido muy claramente lo que quería y los resultados están a la vista”, planteó.