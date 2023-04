ANIBAL STELLA – NUEVO PRESIDENTE DEL MERCADO CENTRAL

En estas agitadas semanas de la política, en especial de La Matanza, llamó la atención la designación del nuevo presidente del Mercado Central de Buenos Aires, el Contador Público Aníbal Stella, reconocido militante peronista de La Matanza, y hasta ahora, vicepresidente por parte de la Provincia en la gestión tripartita Nación, CABA y Buenos Aires.

Por eso, además de las columnas diarias que nos ofrece en nuestro programa, esta vez lo entrevistamos por su nueva situación de trabajo. Porque los precios de los alimentos son una constante preocupación, especialmente de los que vivimos de nuestro trabajo.

–Pero bueno, ¿va bajar el precio de la lechuga y de las naranjas, Aníbal?, buen día y felicitaciones.

— Como que la administración de la tierra va a influir sobre el precio de los productos frescos. Mira, nosotros en ese sentido estamos trabajando desde hace tiempo y hemos hecho todo un trabajo técnico que termina en un anteproyecto de Ley para ver si podemos quitarle los impuestos al consumo de los productos frescos porque son injustos, comienza explicándonos Stella como viene el asunto de los precios del Central.

“Porque de lo que llega el consumo debe ser el 20 o 25% de lo que se produce. Y además, porque el Estado no recibe ni siquiera el 10 o el 12% en sus arcas de los impuestos que paga el pueblo. Tenemos que modificar todo el sistema, para eso estamos acá, entre otras cosas, y para tratar de darle sentido y objetivo estratégico a esta tierra que ya está absolutamente superada”, dice.

“CONSTRUIR UN PROYECTO ESTRATÉGICO CON TODOS LOS SECTORES”

“Bueno, ya está superada. El Estatuto y la Ley de creación y todo lo demás. Y me han pasado ya casi entre 40 y 50 años. Así que tenemos que resolver qué va a hacer el Estado con esta reserva estratégica que tiene acá en la Corporación del Mercado Central. Ése es el objetivo de acá a fin de año: tratar por todos los medios que la Administración tenga previsto que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada”, asegura Stella.

Y define la política del Mercado: “Porque eso es así, una norma de conducta siempre. Y tener un diálogo fluido con todos los sectores que nos permita construir con la opinión de todos, un proyecto estratégico que le dé a la Corporación el rol que debiera tener en esta etapa que se inicia de construcción y, sobre todo, de crecimiento económico para la economía regional. Eso lo vamos a tratar de hacer con mandato del Gobierno, del Estado, de la conducción política nacional y provincial, para poder avanzar en lo que marca realmente el objetivo estratégico de lo que debe ser la Corporación”.

Y le hacemos una pregunta para aclarar algunas cosas que se dijeron en los últimos días sobre la renuncia del anterior titular Nahuel Levaggi:

–¿Nahuel Levaggi, había finalizado su mandato o fue parte de un conflicto que hubo con cooperativas ¿Se tuvo que ir? ¿Cuál fue la realidad?

–No, no, a ver, las decisiones políticas son individuales. El mandato nuestro termina ahora, a fin de año o primeros meses del año que viene, cuando se establezcan las nuevas autoridades electas por el voto popular. Ahí se renuevan los mandatos. Lo que se hizo fue una rotación prevista en los estatutos por el cual el Gobierno de la Provincia, digamos, asumió la responsabilidad también con el acuerdo de sectores nacionales, responde

POR EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA REGIONAL

. Nosotros estamos para servir a una causa que es la causa del pueblo, la causa de la Nación. En ese sentido, vos sabes, yo he tratado de dar muestras de este tipo durante toda mi carrera. ¿Y el objetivo cuál es? Es darle sentido estratégico a la Corporación, meterla dentro de estas nuevas formas de comercialización, pero que la tierra que hay acá todavía sirva para establecer un objetivo estratégico de crecimiento de la economía regional. Hacia ese lugar vamos o vamos a tratar de ir. Por supuesto, este estamos tratando de pasar esta distancia que significa el cambio de mando en la presidencia y ponernos a trabajar con toda la fuerza. Para resolver esto y sirva un proyecto nacional y federal.

–Nos parece importante tus conceptos, así como todas nuestras notas llegan muy lejos por Internet y You Tube, lo importante es lo que la gente pregunta, el tema de los precios ¿va al Mercado Central porque es más barato?, inquirimos.

Aníbal nos responde: “Nosotros vamos a tratar de aportar a que los grandes operadores o la gente que tienen precios mayoristas puedan aportar también al minoreo y también aporten una idea con las cotizaciones de los precios, porque este es un mercado de oferta todos los días. Que nuestro pueblo conozca cuáles son los productos que están a su alcance, porque como es un mercado de oferta, no se puede comprar todo, hay que comprar lo que está en oferta para que eso sí permite utilizar de mejor forma el salario para poder llegar a todas las mesas de todos los argentinos”.

Entonces, la primera orientación debiera ser: esto es lo que tenemos, qué entra al mercado y hay que venderlo, porque si no se pone feo después. Es decir, la orientación de precios tiene que ver con la orientación que necesita nuestra gente para saber qué es lo que le conviene o puede comprar hoy, en un mercado de oferta como son todos los mercados mayoristas. Lo que hay que vender y sacarlo es donde hay exceso de oferta. Nosotros necesitamos que acá los precios que están en oferta lleguen al pueblo. Eso es lo que vamos a tratar de implementar.

POR EJEMPLO, EL PRECIO DE LAS NARANJAS

–Todo el mundo ve como la intermediación produce las subas de precios de alimentos que realmente no se justifican. El aumento de las naranjas me parece una locura. Y recién está empezando la temporada, comentamos.

–Si no hay falta de oferta de naranjas es injustificado todo lo que significa producto estacional, la naranja todavía no llegó al mercado, está ya próxima, pero cuando llegue la cosecha de naranja hay que venderla porque si no, después se pone fea. Es lo que inmediatamente repercute los precios que llegan al consumidor, dice Stella

LOS PRECIOS

Sobre este asunto, uno de los más complicados en el renglón Precios: “Eso es lo que vamos a tratar de que llegue. Esencialmente, los precios de la mercadería que estacionalmente está de oferta para que todo el mundo sepa hacia dónde direccionar la compra y hacer valer los pesos que tiene el bolsillo”.

Saludamos a Aníbal Stella, dispuestos a colaborar con eso para ayudar a los vecinos y que haya una buena gestión contra esta andanada de ataques que hay contra o contra.

“Ya no tienen ningún prejuicio de ningún tipo, todo es sospechoso en manos de los sospechosos de siempre. Que el pueblo sepa que está dispuesto a todo, por algo será. Yo creo que van a perder las elecciones, por eso están así”, cierra.

Aníbal Stella, en su nueva condición de titular del Mercado Central de Buenos Aires por esta rotación de mandatos se acaba de definir. Vamos a ver si podemos pasar a los oyentes de nuestro programa y seguidores de POLITICA 2000.COM por lo menos día por medio, los precios de los alimentos y mercaderías que se pueden obtener en el Mercado Central para evitar a los intermediarios que hacen que se aumenten los precios que tanto están doliendo al bolsillo del pueblo.