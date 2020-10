«Anomalías en el medidor»: vecinos del oeste alertan por abusos de Edenor con multas de hasta $160.000

Usuarios de La Matanza, Morón y Merlo enviaron a este medio sus reclamos y alertan por posibles estafas. Desde Edenor fueron contundentes: «en el 90% de los casos se trata de una defraudación a la empresa», lo que se conoce como «engancharse de la luz», aunque se comprometieron a «ver caso por caso».

Desde hace semanas que en las redes sociales comenzaron a crecer las denuncias de vecinos del oeste por supuestos abusos de la distribuidora Edenor, quien envió notas a sus clientes alegando «anomalías en el funcionamiento del medidor» y por el cual reclamó deudas que van de los $50.000 a los $160.000.

Las denuncias, que llegaron a No Ficción, se dan días después de conocerse que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) multara a las compañías eléctricas, y las obligara a devolver $8.000 en favor de cada usuario afectado, «por haber aplicado cargos ilegítimos en la facturación del servicio público de electricidad». Sin embargo, ahora surgen nuevos reclamos ya que Edenor envió cuadrillas a controlar los medidores y habría encontrado artefactos que supuestamente funcionaban mal o estaban manipulados.

Leonardo, vecino de 20 de Junio, tiene un caso llamativo: «compré esta casa hace tres meses, que estuvo deshabitada. Desde que estoy pago en tiempo y forma boletas de $4.000. Pero ahora me reclaman de un año y medio para atrás $140.000 de deuda porque dicen que el medidor no funcionaba. Hice reclamos a ENRE y a Edenor, y ahora me dicen que debo $160.000 porque lo reformularon y hay más errores. No puede haber anomalías, si no había casa, ¿qué, consumían los árboles la electricidad?«.

Florencia, vecina de Merlo, por su parte contó: «El 7 de octubre me llegó una nota diciendo que yo había tocado el medidor, que había anomalías de 2018 y 2019. Y que debía $130.000. Ya hice el reclamo a Edenor y Defensa del Consumidor, donde me lo aceptaron, tengo todas las cartas que mandé». Por su parte, Daiana, de la localidad de Libertad, vivió una situación similar a lo que se le sumó un pedido de coima: «dicen que debo $59.000 y cuando vino el personal de la empresa nos ofreció liberarnos de posibles multas a cambio de $3.000, y lo dejamos asentado en el reclamo«.

Claudia, de Villa Madero, también está entre reclamos y llamados a Edenor: «me vino una boleta por $50 mil pesos de una supuesta deuda, y me dicen que es de septiembre del año pasado por anomalías en el medidor, y que en ese tiempo se consumieron 4 mil kW. Y eso es imposible, porque esta casa se alquila y en ese tiempo estuvo deshabitada hasta abril de este año». Jenifer, de Morón, también tiene esta preocupación: «me reclaman de mayo 2019 a mayo 2020 unos $48.000, hice el reclamo y ahora tengo que esperar 15 días hábiles».

Marta, también vecina de Morón, hizo llegar su caso: «el viernes 2/10 recibimos la factura con un reclamo de $67.500 de deuda, sin especificar por qué era. Y cuando llamamos nos dicen que es porque descubrieron que el medidor había sido manipulado entre el 29/6/2018 al 19/6/2020, y lo más curioso es que dicen que es un período que ellos estiman. Es indignante. Hicimos el reclamo y la respuesta fue que teníamos 48 horas para cancelar la deuda».

Consultado por estas denuncias, el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti explicó a este medio: «los vecinos primero tienen que hacer el reclamo a la empresa, y con el número de reclamo deben escribir a la gerencia de atención al usuario al mail uoap@enre.gov.ar». Además, se puede hacer por teléfono a la línea gratuita 0800-333-3000, todos los días, las 24 horas. Todas la solicitudes pueden seguirse día a día en la web del organismo.

LA RESPUESTA DE EDENOR

No Ficción se contactó con el vocero de Edenor, Eduardo Mirabelli, quien manifestó que «solo se puede dar una respuesta general, y luego se analizará caso por caso». Según explicó, «durante el procedimiento de las cuadrillas se envía también a un escribano o funcionario público a constatar si el cliente cometió alguna ilegalidad, y en el 90% de los casos se trata de una defraudación a la empresa«.

Según Mirabelli, «estas prácticas no tienen que ver con algún sector social, sino que es transversal a todos, y muchos son en barrios privados». Consultado por las acusaciones de supuestos pedidos de coimas por parte de las cuadrillas, Mirabelli precisó: «no nos consta, y celebramos que los usuarios no caigan en esas prácticas. Ojalá lo hayan denunciado para que podamos actuar. Incluso pueden denunciarlo de forma anónima».

Por último, el vocero de Edenor diferenció esta situación que denunciaron los vecinos del oeste a la que ocurrió con la sanción del ENRE a la empresa y que los obligó a devolver $8.000 pesos a cada cliente afectado: «eso se relacionó al período del aislamiento del 20 de marzo al 20 de abril, donde los controladores de medidores no eran esenciales y se hizo un cobro estimativo. Pero fue sobre 46 usuarios de 3 millones que tenemos, es la nada misma».