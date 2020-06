Antes de su aislamiento, el Padre “Bachi” pidió que el Ejército refuerce la entrega de comida en el Barrio Almafuerte

Así lo informó a este medio Juan Enríquez, coordinador general de Urbanización de Villas y Asentamientos de La Matanza, ya que el comedor, que brinda alimento a 1.500 vecinos, permanecerá cerrado por quince días. Gestiones ante Salud y Desarrollo Social del Municipio.

Tras la confirmación a este medio del Padre «Bachi» de que contrajo COVID – 19, el coordinador general de Urbanización de Villas y Asentamientos de La Matanza, Juan Enríquez, detalló a El1 Digital que se comunicó con el sacerdote y que, antes de iniciar su aislamiento, el cura católico le confirmó que la parroquia del Barrio Almafuerte (exVilla Palito), donde lleva a cabo su labor social y pastoral, permanecerá cerrada por quince días.

En ese sentido, «Bachi» le manifestó su preocupación, debido a que allí funciona un comedor, que brinda alimento a unos 1.500 vecinos, el cual también permanecerá cerrado. Por ese motivo, el sacerdote le encomendó a Enríquez intensificar las gestiones con las autoridades que correspondan para que el Ejército –que ya efectúa tareas de reparto de comida en el Distrito- llegue con más alimento a la barriada.

En conversación con El1 Digital, Enríquez evaluó que el sacerdote, por su labor diaria “está muy expuesto” a contraer COVID, como finalmente ocurrió. “Llamé al Padre y le pregunté cómo nos organizamos. Ellos van a cerrar por quince días el comedor y la parroquia. Por eso el Padre Bachi me dijo que es clave que el Ejército refuerce la comida allí. Porque el comedor daba de comer a 1.500 personas de ahí”, detalló Enríquez.

El coordinador también enfatizó que otras actividades ya están paradas por la pandemia. “No hay otra actividad más grande. “Por ejemplo, en el club de fútbol, hace tres meses que no hacemos actividad. El club está cerrado, la escuela también, lo único que tenía más actividad era la iglesia. Ahora van a parar quince días”, reconfirmó.

Enríquez también destacó la organización de los vecinos del Barrio Almafuerte. “En realidad, no tenemos un referente, somos muchos los que estamos. Palito es particular, la gente ya está organizada… hoy le decís, hay que estar a un metro de distancia, y está a un metro. No tenemos que estar renegando con ese tema. Y ahora, con lo que le pasó al Padre, menos”, enfatizó.

El coordinador, por último, anticipó a este medio que en principio concentrará las gestiones en las áreas de Salud y Desarrollo Social del Municipio de La Matanza, para que llegue el refuerzo alimentario y se intensifiquen las tareas sanitarias para la prevención y el combate del coronavirus en la barriada. “Llamé a la doctora (secretaria de Salud) Gabriela Álvarez, y al (secretario de Desarrollo Social) Nicolás Fusca, y empiezo a gestionar, que es lo que nosotros hacemos. Es la función que uno cumple: hacer la gestión para que llegue lo que el barrio necesita”, concluyó.

Además de aguardar el resultado de estas gestiones, se espera que en las próximas horas, el Obispado de San Justo dé a conocer un comunicado al respecto.