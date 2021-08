Anunciaron cambios en el recorrido del Tren Sarmiento para el fin de semana

Según informaron desde la empresa Trenes Argentinos, las modificaciones en la circulación de las unidades se debe a diversas obras que se están realizando a lo largo de la traza del servicio.

Desde Trenes Argentinos informaron que el recorrido del Tren Sarmiento durante los tres días del fin de semana se verá afectado por las nuevas obras que se estarán llevando a cabo a lo largo de la traza.

Durante el sábado 14 de agosto, las unidades que parten de la estación de Once a las 21:28 horas, 21:48 hs., 22:27 hs., 23:00 y 23:25 hs viajarán hasta la estación de la localidad de Castelar en Morón.

Mientras que, el domingo 15 de agosto los primeros servicios en partir serán los que recorren de Liniers a Moreno a las 5:42 horas, de Castelar a Liniers a las 4:52 hs. y de Moreno a Liniers a las 5:50 hs., y los trenes circularán con un recorrido limitado entre las estaciones Liniers y Moreno hasta las 16 horas.

Por último, durante el feriado del lunes 16 de agosto las primeras unidades en comenzar a circular serán las que recorren Once a Moreno a las 5:50 horas, de Castelar a Once a las 4:52 hs., y de Moreno a Once a las 5:50 horas.