Apuesta a la reactivación: movimientos sociales y gremios impulsan un plan para crear millones de puestos de trabajo

Juntos por primera vez y pensando en un camino de salida en la pospandemia, los principales referentes de ambos sectores lanzaron el “Plan San Martín”. Se trata, según indicaron, de un «aporte unificado» para generar una alternativa a largo plazo frente a la crisis que se profundizó con el coronavirus.

En una propuesta sin precedentes, organizaciones sociales y sindicatos de la CGT presentaron en conjunto el “Plan de Desarrollo Humano Integral”, tendiente a crear 4.000.000 puestos de trabajo en la economía popular y 170.000 empleos registrados regulados por convenio colectivo, entre otros objetivos. Si bien se encuentra en una fase inicial de su discusión entre estos sectores y será puesto a evaluación del Gobierno nacional, algunos de los principales referentes de los movimientos sociales manifestaron a El1 Digitallas expectativas que ya generó la iniciativa.

El plan fue presentado en la sede de la UOCRA nacional, también bajo el nombre de “Plan San Martín”, con la presencia de su impulsor original Juan Grabois, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP); los dirigentes sociales, Dina Sánchez, (Frente Popular Darío Santillán), Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa), Esteban Castro (Movimiento Evita), Daniel Menéndez (Barrios de Pie y subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social) y Cr istina Romo (Movimiento Popular La Dignidad), entre otros referentes sociales. Y la participación de los sindicalistas Pablo Moyano (Camioneros), Gerardo Martínez (UOCRA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Laura Ávalos (SMATA).

Respecto de los fundamentos de este plan, consultada por El1Digital, Dina Sánchez expresó: “Tiene que ver con pensar cómo vamos a imaginar la Argentina pospandemia, donde sabemos que va a haber más desocupación, más pobreza y más hambre. Y, en ese sentido, con iniciativas de trabajar para la integración de barrios populares y el fomento de la economía popular, que es el sector en el que nosotros trabajamos y de donde entendemos ha sido el más castigado por el macrismo y, ahora, por el coronavirus”.

“Desde nuestro sector de la economía popular, hay algunos puntos que son fundamentales, como los 4.000.000 puestos de trabajo; el fomento a la producción y comercialización popular de alimentos, justamente, para que miles de trabajadores de nuestro sector puedan ser protagonistas de las mejoras en nuestros barrios, en la conexión del agua potable y la urbanización”, destacó la referente. Además, mencionó que, entre otras acciones, se contempla las de “repoblar la patria y el transporte”.

También, la propuesta apunta a “promover nuevas ciudades, pueblos jóvenes, comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas protegidos; desarrollar nuevos emplazamientos industriales a través de una planificación territorial que contemple nuevos esquemas de transporte multimodal; encarar la transición energética y desarrollar formas no contaminantes de producción para avanzar hacia un programa de ecología integral”.

La idea recién está en un estadio inicial de lanzamiento y de debate entre sus promotores, y será presentada al Gobierno nacional para que sea analizada, ya que prevé una inversión inicial con un costo de 750.000 millones de pesos anuales, lo que equivale a 2,5 puntos del PBI.

En ese sentido, Sánchez describió la presentación del plan como “un paso más que damos para trabajarlo de manera unificada con gran parte del movimiento obrero organizado, lo que nos va a permitir dar mayores pasos en una agenda de quienes vivimos de nuestro trabajo, reivindicando nuestros derechos, y presentando la pelea por nuestro salario y el país que queremos”.

Por su parte, el líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, señaló a este medio que el Plan San Martín “está en discusión con distintos sectores». «Por eso, se hizo la reunión con la CGT, con la cual hay muchas coincidencias en ese programa”. Para el diputado nacional por el Frente de Todos, esta alianza entre organizaciones y sindicatos «abre la perspectiva de un aporte pospandemia para generar puestos de trabajo”. Asimismo, reconoció que “dentro de las dificultades de la pandemia, se están haciendo algunas actividades muy pequeñas, pero que tienen perspectiva de esperanza y de que sean más grandes esos proyectos”.

Sobre el primero de los puntos del programa, la generación de empleo registrado para los trabajadores de la economía popular, el dirigente matancero aseguró: “Justo es una cuestión que estamos proponiendo nosotros, que también debería girar ese plan para las PyMEs y para la industria nacional. No solo de la economía informal sino también de la formal”.

En esa misma dirección, aclaró que la iniciativa no sólo abarcará la obra pública “sino también de la actividad privada, el empresariado nacional y el comercio”. “Está en discusión también el tema del transporte, porque tiene que estar integrado con el empresariado”, agregó.

“Hay expectativas con todas las propuestas que se están haciendo, y hay que ver con qué dinero se va a contar”, resumió. Por eso, acerca de su implementación, Alderete consideró que “depende del presupuesto; es una inversión muy grande en plata que debería hacer el Gobierno nacional, veremos si está en condiciones de hacerla durante los cuatro años, o por año, y apostando de menos para más”. “Todo está en discusión”, recalcó.

Por otra parte, en alusión a esta integración de los movimientos sociales con el sector gremial, Alderete aseveró que “ya había avances”, y argumentó: “Ya hicimos experiencias anteriores de pequeña obra pública y de construcción de viviendas”.»Con la UOCRA estamos muy avanzados, porque ya tuvimos discusiones anteriormente; primero, con contradicciones muy fuertes, eso se fue solucionando, porque nosotros mismos veníamos planteando que todo este tipo de cooperativas sociales tendrían que ser afiliados a la UOCRA, para tener allí los beneficios como un trabajador de la construcción. Nuestra organización siempre ha luchado para sindicalizarse”, explicó.

Por último, en ese aspecto Alderete sintetizó: “Apuntamos al trabajo formal con relación de dependencia; por eso, también, estamos trabajando fuertemente con relación a la pospandemia, porque muchas PyMEs van a quedar al borde de la quiebra o a quebrar. La apuesta es cómo recuperarnos junto con el empresario que no ha hecho maldades, sino que no ha podido renovar tecnología; es su patrimonio y no lo debería perder, entonces, tenemos que pensar cómo conformar, junto con los trabajadores, una suerte de asociado”.