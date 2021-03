Asaltaron y le gatillaron dos veces a un médico en la puerta del Hospital del Niño de San Justo

“Hubieras asesinado al doctor que hizo los dos únicos implantes cocleares en la historia de la salud pública de La Matanza”, expresó la víctima.

En un hecho que sucedió el sábado 13, pero que se viralizó en las redes sociales a través de un video subido en las últimas horas, un médico fue asaltado por un delincuente armado que le gatillo dos veces en la puerta del Hospital del Niño de San Justo.

Matías Hernandorena, doctor especialista en otorrinolaringología, fue el infortunado protagonista de esta nueva historia de inseguridad. El sábado 13, el damnificado, que narró la secuencia en un video que se difundió por la red social Facebook, se encontraba en la entrada de la guardia del mencionado nosocomio matancero cuando fue abordado por un ladrón armado.

Tras golpearlo y tirarlo al suelo, el maleante le gatilló al médico en dos oportunidades. El violento episodio ocurrió a metros de un grupo de padres y menores que esperaban para ser atendidos en el centro de salud sito en la calle Granada al 4.175.

“Yo resistí el robo de mi celular de alta gama y recibí dos culatazos y en el piso me gatilló dos veces; disparos que, milagrosamente, no salieron porque, de ser así, no estaría aquí hablándoles a ustedes”, relató la víctima, aun en shock y con la misma ropa con roturas y manchas hemáticas producto del hecho delictivo que sufrió.

“En el forcejeo, también, el delincuente intentó llevarse mi auto, pero no pudo. Sí se llevó mi celular. Todo esto pasó a metros de padres y niños pacientes y a metros de una garita en donde debería haber personal de seguridad”, continuó el otorrinolaringólogo.

Por último, le habló directamente al delincuente que lo golpeó y asaltó: “Hubieras asesinado al doctor que hizo los dos únicos implantes cocleares en la historia de la salud pública de La Matanza y tengo tres para hacer este año. Eso le hubieras quitado a la comunidad matancera si esos disparos hubieran salido”, sentenció.