Aseguran que 19 trabajadores del Hospital Simplemente Evita contrajeron COVID-19

Según confirmaron fuentes consultadas, quienes dieron positivo forman parte del plantel de salud y permanecen aislados. Además, sostienen que los elementos de protección no son de buena calidad.

En el marco del avance del coronavirus y las diferentes denuncias por la falta de elementos de protección e higiene dentro de los centros de salud, se conoció, a través de fuentes consultadas, que se registraron 19 casos positivos entre el personal y directivos del Hospital Simplemente Evita, ubicado a la altura del km. 32 de la Ruta Nacional Nº 3, en la localidad de González Catán.

“La situación es preocupante porque no quieren realizar los testeos al personal que estuvo en contacto con la gente que se infectó, para saber si los demás están contagiados o no. Sabemos que una persona que trabaja en la cocina, algunos directivos, diferentes médicos y enfermeros tienen COVID-19. No sabemos quién o quiénes fueron los primeros en portar el virus”, aseguró un trabajador del nosocomio a El1 Digital.

Asimismo, manifestó la preocupación por los médicos que están expuestos en las guardias y que deben atender a los pacientes ante una urgencia o emergencia. “Al ser asintomáticos, no les quieren hacer el hisopado y, a su vez, es imposible saber la cantidad de personas a las que asistieron hasta ahora. El sábado pasado se conoció sobre los casos positivos”, sostuvo.

Esto viene de la mano de las múltiples quejas de los profesionales sobre la baja calidad de los insumos de protección que se les provee. “Estamos muy pobres de elementos, nos estaban dando barbijos de mala calidad. Tengo varios tapabocas que nos dan en la semana y no cumplen la función. La realidad es que todo el plantel tiene que usar los barbijos de modelo N95, el problema es que es complicado conseguirlos. Dentro del hospital, los entregan casi 20 días a un mes”, lamentó.

Desde la Dirección Provincial de Hospitales, aseveraron que, “según la investigación de los casos, los contagios provienen de diferentes nexos epidemiológicos”. “Todos se encuentran cursando el aislamiento domiciliario sin complicaciones en sus cuadros de salud”, expresaron. “Por este episodio, el nosocomio reasignó tareas con rotación de trabajadores para mantener garantizada la atención de los pacientes”, informaron.