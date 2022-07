Autopista Perón: analizan concretar una obra adicional para mantener conectados barrios de Virrey del Pino

La iniciativa se concretaría en respuesta al reclamo de vecinos del barrio San Javier y zonas aledañas, en alerta porque la traza de la autopista los dejaría “aislados” de otras barriadas. Luego de una reunión entre funcionarios municipales, nacionales con diferentes sectores de la comunidad de Virrey del Pino, la Dirección Nacional de Vialidad analiza la factibilidad técnica de llevar a cabo una obra adicional para mantener conectados a barrios de esa localidad matancera.

La iniciativa se tomaría en respuesta a la demanda de los vecinos frentistas del barrio San Javier, quienes vienen solicitando la construcción de un puente vehicular y un paso peatonal sobre la avenida Bragado, en su intersección con Urien. Estos vecinos argumentan que el avance de la megaobra cerraría totalmente arterias claves, como avenida Bragado y Bacigaluppi, entre otras, y desconectaría el acceso directo de los vecinos del barrio San Javier a Oro Verde y San Ignacio, además de perjudicar la salida de estos ciudadanos a la Ruta 3. Así las cosas, El1 Digital pudo saber que, tras una reunión con funcionarios distritales, la Dirección Nacional de Vialidad dio la orden para que se estudie la factibilidad técnica de llevar a cabo “dos alcantarillas Tipo Cajón de Hormigón Armado con un galibo que resulte posible, de acuerdo a las condiciones geométricas de la obra en ejecución, para permitir el paso de vehículos livianos y ambulancias, con veredas peatonales incluidas, en coincidencia con la calle Bragado, uniendo las colectoras noreste y suroeste proyectadas”.

Asimismo, fuentes distritales consultadas por este medio repasaron parte de lo acontecido en los últimos meses: “En el mes de febrero hubo una reunión en la subdelegación, con los vecinos autoconvocados, representantes del barrio San Javier Walter Iván Concha y Araceli Aranda, más las autoridades municipales, subsecretaría de Tránsito, el vicepresidente del HCD concejal Sergio Landin, referentes locales, el Centro de Comerciantes de Virrey del Pino, la subdelegada Verónica Arias, entre otros”.

“Después de esa primera reunión, se les transmitió las inquietudes a Vialidad Nacional sobre lo que los vecinos proponían, que era la unión de los barrios, que no queden sin comunicación, porque si no había que trasladarse a la calle Areco, a 400 metros. De allí en más, Vialidad llevó la propuesta. Hubo una discrepancia con un vecino, pero después lo pudimos charlar. La reunión siempre se hace para el diálogo, no para exaltarse”, marcaron las fuentes.

Cautela

Asimismo, explicaron: “Vialidad nacional después nos invita a las autoridades municipales a una reunión al Distrito Región 1, sobre avenida General Paz, hace un mes y medio aproximadamente, y allí nos hacen la propuesta de lo que podían llevar a cabo. Les transmitimos eso a los vecinos autoconvocados y se lo presentamos en una nota con firma digital. A lo cual los vecinos desconocen la firma digital que se utiliza. Les informamos que la firma digital tiene un valor más importante, que no puede ser adulterada. Pero eso a ellos no los conforma. Entonces nos pusimos en comunicación con Vialidad Nacional para que ellos les expliquen la importancia de esa nota y que esa firma es oficial. Los vecinos querían algo en papel, y con firma en tinta, junto a un informe de la obra que se va a iniciar”.

“Entonces, Vialidad Nacional nos facilitó en un archivo digital, una nota donde se le da la orden a la empresa para que se lleve a cabo esa obra, que son dos alcantarillas, donde podrán circular vehículos livianos y ambulancia, mejorada porque también le van a poner iluminación. Esto se los transmitimos personalmente y vía Whatsapp a los autoconvocados Iván y Araceli (hace unos diez días)”, afirmaron.

También, siempre según fuentes oficiales distritales, los ingenieros de Vialidad les habrían asegurado que la obra “se va a hacer”, aunque por el momento no tiene fecha de inicio.

Desde los vecinos autoconvocados, por su parte, el vecino Walter Iván Concha expresó su cautela y en comunicación con este medio sostuvo: “Aparentemente Vialidad mandó una orden a la empresa (constructora) para que se construyan dos alcantarillas para vehículos liviano. Hablamos con la empresa y nos dijeron que (todavía) no les mandaron nada”.