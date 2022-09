Autopista Perón: “No estamos en contra, pero nos hacía un daño muy grande”, expresaron vecinos

Frentistas de barrios de Virrey del Pino confirmaron que, luego de meses de conflicto y reuniones con autoridades, se construirán dos túneles por donde circularán vehículos livianos y ambulancias. También contará con veredas peatonales.

A mediados de diciembre, vecinos de los barrios San Francisco Javier, San Ignacio, 9 de Julio y Oro Verde comenzaron a alertar sobre los planes de construcción de la Autopista Presidente Perón, un proyecto vial de 83 kilómetros que unirá el Acceso Oeste con la Autovía RP2 con el fin de formar el tercer anillo de circunvalación del AMBA, junto al Camino de Cintura y la avenida General Paz, ya que generaría el aislamiento de todos estos barrios de la localidad de Virrey del Pino.

Durante este año, el grupo de frentistas frenó el ingreso de máquinas viales a la obra en construcción en varias ocasiones para evitar que se cierre la comunicación entre los distintos barrios y la salida hacia la Ruta N° 3, mientras que exigían por un puente vehicular y un paso peatonal que les permita mantener una vía de acceso.

En diálogo con El1 Digital, el referente vecinal Walter Iván Concha brindó una actualización sobre la situación del conflicto. “Hace siete meses que veníamos peleando por la entrada al barrio, para que no nos dejen aislados. Hemos tenido una respuesta buena por parte de Vialidad y nos confirmaron que se van a hacer dos túneles tipo alcantarillas, con paso a nivel e iluminación”, informó.

De hecho, de acuerdo a un comunicado difundido por Vialidad Nacional, la obra en cuestión consistirá en «dos alcantarillas tipo cajón de hormigón armado con un galibo que resulte posible (dimensiones máximas, tanto de altura como de ancho, que pueden tener todos los vehículos y construcciones), de acuerdo a las condiciones geométricas de la obra en ejecución, para permitir el paso de vehículos livianos y ambulancias, con veredas peatonales incluidas, en coincidencia con la calle Bragado, uniendo las colectoras noreste y suroeste proyectadas».

Asimismo, comentó que las obras aun no comenzaron: “Tenemos un arreglo donde nosotros no vamos a dejar avanzar la obra en la entrada del barrio San Javier si no empiezan por el túnel. Actualmente, se está dejando avanzar con el tema de la colectora para, posteriormente, continuar con esa obra. Una vez construido, ellos pueden seguir con la Autopista”.

De esta manera, el referente vecinal confirmó que la construcción del túnel “se firmó” y que los vecinos estarán presentes durante la obra con el objetivo de “controlar que empiece y termine en tiempo y forma”. “Comenzamos a movilizarnos en diciembre, cuando nos cerraron la entrada. No estamos en contra de la Autopista, pero nos hacía un daño muy grande, por eso nos convocamos desde el primer día”, sostuvo.

Con la promesa de los túneles, los frentistas remarcaron la necesidad de contar con seguridad una vez que las construcciones estén completas. “Pedimos un destacamento en la entrada del barrio, que sería en los dos túneles, porque ese sería un punto fundamental. Mantuvimos reuniones con el Comisario y nos comentó que, si no nos conectamos con el Foro Matancero de Seguridad, él no puede solucionar nada”, finalizó.