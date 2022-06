Autopista Perón: presentan un proyecto para construir un puente reclamado por vecinos de Virrey del Pino

Así lo confirmó a este medio uno de los vecinos autoconvocados de la asamblea que, el fin de semana, recibió a la concejal Natalia Hernández, del Partido de los Trabajadores Socialistas en el FIT-U. También, se ingresará otra iniciativa por el impacto ambiental de la obra. El fin de semana pasado, en el marco de una asamblea, vecinos autoconvocados de Virrey del Pino que reclaman a las autoridades nacionales y municipales la construcción de un puente vehicular y peatonal sobre la avenida Bragado, en su intersección con Urien, recibieron a la concejal Natalia Hernández, del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U).

Es importante recordar que estos vecinos reclaman la construcción de ese puente porque, en caso de concretarse, les permitirá atravesar la incipiente Autopista Presidente Perón manteniendo conectados a los barrios San Javier, Oro Verde y San Ignacio, entre otros, según destacan. Al no tener, hasta el momento, respuesta por parte de las autoridades, impiden el ingreso de máquinas viales a la intersección de Bragado y Urien. En este contexto recibieron a la edil, quien les informó que está prevista la presentación de dos proyectos en el Honorable Concejo Deliberante (HCD). En las iniciativas se solicitará no solo la construcción del puente, sino también que se tenga en cuenta el impacto ambiental que tendrá la Autopista Presidente Perón, actualmente en obra, en la zona. En comunicación con El1 Digital, el vecino Walter Iván Concha detalló: “Hemos ido al Concejo Deliberante a pedir ayuda. Gracias a la concejal (Hernández) que se brindó, vino al barrio, hicimos la asamblea como la hacemos siempre y le dimos participación a ella también. Gracias a Dios, van a presentar un proyecto ambiental por los daños que causa la Autopista y otro por el puente. Lamentablemente, tenemos muchas escuelas de un lado y del otro (de la Autopista). Los chicos de Oro Verde vienen a escuelas en San Javier, y los de San Javier, barrios Golf, El Progreso y 9 de Julio van a las escuelas de Oro Verde”. “Del otro lado tenemos un establecimiento educativo muy importante, que es la Escuela Especial N° 517, en Oro Verde, para chicos con discapacidad. Del lado de San Javier hay muchos chicos especiales”, remarcó Concha. La edil Hernández, en tanto, confirmó en sus redes sociales: «Desde la banca del PTS FIT-U en el Concejo Deliberante vamos a presentar dos proyectos por este reclamo, y nos ponemos a disposición de las medidas votadas en su asamblea». Reclamo renovado

“Queremos un puente. Pedimos que la Autopista se eleve un metro más hacia arriba. No somos arquitectos, somos vecinos comunes y corrientes. Si la Autopista pasa a 2,50 metros, pedimos que se eleve 1,50 metros más. Que hagan un puente de cuatro metros y nos dejen vivir la vida que llevamos hace 30 años”, reclamó el vecino. “No estamos en contra de la Autopista. Pero, en ese tramo, nos hace un daño. Después, es una obra muy hermosa para mucha gente. Si nos hacen el puente, sería espectacular”, marcó.

Además, ratificó que, en ese tramo, los vecinos autoconvocados no permiten el ingreso de las máquinas viales. “Desde el primer momento decidimos que nos vuelvan a abrir la calle, porque la habían cerrado con tierra. Una calle asfaltada, boulevard, doble mano, que es la única entrada al barrio, la habían cerrado. No lo permitimos. Y seguimos en esa postura: que cuando quieran cerrar Urien y Bragado, lo impedimos. En ese pedazo no dejamos entrar a las máquinas. Vialidad sabe muy bien: vinieron con una escribana pública para certificar que nosotros no los dejamos trabajar. En ese tramo no los dejamos trabajar hasta que nos den una solución”.

Asimismo, adelantó que, el día que se presente el proyecto, los vecinos autoconvocados tienen previsto movilizar al Concejo Deliberante. “Tengo entendido que el proyecto ingresaría después del 10 de julio. Nosotros vamos a acompañar con una movilización el día de la entrega”, aseguró.