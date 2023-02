Avistamiento de OVNIs: ¿Qué es real?

Los especialistas sostienen que aun no es seguro confirmar el origen del objeto no identificado derribado en las costas de Estados Unidos.

Recientemente, el mundo habló sobre el avistamiento y posterior derribamiento de un Objeto Volador No Identificado (OVNI) frente a la costa de Carolina del Sur en Estados Unidos. El hecho dio mucho de qué hablar y desató infinidad de teorías sobre el origen de ese objeto, como que se trataba un globo espía chino o que fue el intento de una civilización no terrestre por contactar con este planeta.

Para desenmascarar estas teorías, Radio Universidad se contactó con Gustavo Fernández, investigador paranormal y ufólogo, quien aseguró que, en casos como este, la duda no es un tema de debate, ya que las investigaciones avalan o no una teoría a través de evidencias y argumentos sólidos. “El tema OVNIs no es un tema de creencia, es un tema de investigación”, afirmó.

Según él, la idea de asociar a los objetos no identificados con naves extraterrestres, en todo caso, sí se trata de una opinión personal, pero que no deja de ser una interpretación a partir de la investigación de un fenómeno que tiene una conducta inteligente y que, el verdadero debate, se traza en la naturaleza y origen del mismo.

Del mismo modo, quienes se dedican a esta tarea, no poseen más información en relación con la que es pública: “Sería pedante decir que los investigadores tenemos acceso a material secreto confidencial que obviamente no está a nuestro alcance”, manifestó Fernández. Sin embargo, señaló que hay informaciones “absolutamente contradictorias” que ni siquiera avalan la credibilidad de los “globos chinos”.

En primer lugar, sostuvo que una “potencia como China” no acudiría a estas técnicas de espionaje teniendo como opción sistemas satelitales que son “mucho más discretos”. En segundo lugar, postuló que la foto que se ve en Internet de un grupo de militares sosteniendo “una tela” asociada al “globo” derribado fue desmentida por el Vocero Público del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Cuando se habla de OVNIs, explicó el especialista, se habla “más de lo que no es que de lo que es”. Se sabe que no es ni un avión, ni un globo, ni un fenómeno astronómico: es un objeto no identificado. Lo que sí se sabe, o lo que se cree saber, es que se tienen evidencias de que, en algún momento, el planeta fue visitado por una civilización extraterrestre.

Por lo tanto, junto a los testimonios, declaraciones, videos, fotos e historias, se instalan creencias colectivas que “no necesariamente reflejan la realidad del fenómeno” y se genera un “folclore” alrededor del tema que, en parte, es funcional porque, con cualquier cosa que se lo asocie, todos se “ríen un rato”, se transforma en una nota de color y se le quita la importancia que tiene.