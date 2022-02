“Banquineros”: “Somos unos irresponsables y no tenemos autoridades que controlen”, reprocharon desde Luchemos por la Vida

Un capacitador de la organización demandó que los controles se realicen durante todo el año y no solo en época turística, además de concientizar sobre la responsabilidad al volante y las medidas a tener en cuenta. A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Transporte anunció que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) llevará a cabo operativos y patrullajes aleatorios con agentes de la brigada motorizada y drones en las Rutas N° 2, 11, 56, 63 y 74 con el objetivo de identificar y sancionar a los “banquineros” con multa y suspensión de licencia.

En comunicación con Radio Universidad, el capacitador de Luchemos por la Vida, Alberto Gasparini, calificó como “excelente” a esta medida, pero reclamó que debería aplicarse todo el año y no sólo durante operativos turísticos en la Costa Atlántica: “Esto sucede hace mucho tiempo, es latente y se tuvo que haber hecho siempre, pero lo han dejado caer tanto que cada día hay más gente que comete infracciones y nadie los multa”. Asimismo, Gasparini recriminó que “la Agencia Nacional no se ha puesto seria nunca y que una vez que terminen las vacaciones se acabaron los controles. Después, desde Luchemos por la Vida contabilizamos 20 muertos por día y esto tiene una sola explicación; somos unos irresponsables y no tenemos autoridades que controlen y cumplan con las funciones”.

Mecanismos de control

Al analizar las conductas de los “banquineros”, Gasparini consideró que es un caso de “costo/beneficio”: “El costo es cero porque no hay alguien que los detenga y les cobre una multa por hacer lo que no corresponde, pero además se benefician al adelantarse, y siempre que uno considere que no hay control, todos los vicios se convierten en normas y cada uno hace la que le queda más cómodo”.

La disposición 384/2020 impulsada por la ANSV permite la suspensión provisoria de la Licencia Nacional de Conducir de conductores que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir y que registren un grave peligro para la seguridad vial. Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la Agencia, remarcó que la banquina “no es un carril más” y que “buscan identificar y suspender a los conductores irresponsables que quieren sacar ventajas sobre los demás».

Por su parte, Gasparini afirmó que hay que empezar de a poco los cambios de manera seria y responsable, y agregó que desde Luchemos por la Vida consideran que para ser buen conductor se debe cumplir con las “5 A”: «acatar la ley, estar atento a lo que hace el otro, anticiparse a las maniobras, adaptar la velocidad de acuerdo a condiciones climáticas y de terreno, y avisar de las maniobras que uno realiza. Cumpliendo con esto, las cosas serán mucho mejor”, finalizó Gasparini.

Además del uso de moto patrullas y drones, la ANSV habilitó canales de denuncia para que los ciudadanos envíen imágenes o videos de hechos de violencia vial y conductas temerarias al volante: WhatsApp 116-207-0590; Facebook, Twitter e Instagram: @InfoSegVial, o electrónico: comunicacion@seguridadvial.gob.ar.