Barreal: “Lafe, como todos los años, se prepara para pelear”

El defensor del Verde, quien volvió a los entrenamientos luego de padecer coronavirus, se ilusiona con el nuevo proyecto para alcanzar el tan ansiado objetivo: ascender a la Primera B.

José Luis Barreal no pudo estar presente en el inicio de la pretemporada de Deportivo Laferrere. El central izquierdo se contagió de coronavirus y el tránsito por la enfermedad no fue buena, aunque ya la superó y regresó a las prácticas, de manera diferenciada de sus compañeros.

“La verdad que no la pasé muy bien. Si bien estuve fuera de peligro, soy una persona sana, que no fuma ni toma, pero me agarró fuerte. Tuve problemas respiratorios, estaba con fatiga, cansado, no tenía ganas de hacer nada; por momentos tenía fiebre y falta de olfato, pero por suerte, ya lo pasé y ahora estoy recuperando las fuerzas, volviendo de a poco y con ganas de estar adentro de una cancha”, contó el zaguero en División fútbol, por Radio Universidad.

En su retorno, y antes de comenzar a moverse en el entrenamiento, Barreal estampó su firma en la extensión del contrato. “Tengo un cariño por el club y el compromiso con el que me tomó este nuevo desafío es grande. Es otro equipo, han cambiado varios jugadores y es una nueva etapa. Estoy contento con mis nuevos compañeros y cómo se está formando el grupo”, indicó.

Y continuó: “Por suerte mantuvimos la base de la defensa y uno se siente muy cómodo. Se fue David (Orellana), pero por suerte ya consiguió club, y quedaron Lisandro (Mitre), el Licha (Juan Manuel Azil) y Santi (López), así que es muy bueno conservar la base”.

Cuando se lo consultó para qué está Lafe en este torneo de la Primera C, José Luis expresó: “Lafe, como todos los años, se prepara para pelear. Yo creo en la suerte, y ojalá que este año esté con nosotros. Obviamente que achicaremos el margen de error lo máximo que podamos, preparándonos, entrenándonos, cuidándonos, siendo serios en cada partido. Y esperemos plasmar en cancha todo lo que venimos trabajando”.