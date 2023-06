BELGRANO SUR – EL FERROCARRIL SE EXTIENDE HASTA MERCEDES CON UN SERVICIO TURÍSTICO

El servicio turístico de pasajeros de la Línea Belgrano Sur, que conecta las estaciones de Tomás Jofré, Altamira y Mercedes, volvió a circular por las vías luego de 45 años. El retorno del ferrocarril a pueblos y ciudades es un evento histórico que marca la importancia de la conectividad a lo largo y ancho del País.

El viaje inaugural constituye un hito porque representa no sólo la conectividad entre pueblos y ciudades, sino también la posibilidad del crecimiento y desarrollo productivo de los vecinos y vecinas de la zona. De esta manera, se da continuidad a la hoja de ruta, propuesta por Sergio Massa, que recalca la importancia de avanzar hacia la construcción de una Argentina federal.

Participaron de esta importante jornada, el Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, el Ministro del Interior nacional, Eduardo “Wado” de Pedro, el Ministro de Transporte Nacional, Diego Giuliano, el Intendente de Mercedes, Juan Ustarroz, el presidente de Trenes Argentinos, Martin Marinucci, además de diputados nacionales, autoridades de municipios aledaños y de gremios ferroviarios. En una foto que adquirió relieves destacados de la realidad nacional en este 2023.

Dialogamos en “Pedro Artaza y sus Noticias” (AM 930 NATIVA) con el referente del Frente Renovador de La Matanza y Gerente de la Línea Belgrano Sur, Daniel Novoa, quien nos había anticipado el encuentro con los dos políticos de notoria actualidad en este viaje.

“LO IMPORTANTE ES EL TRABAJO QUE HACEMOS”

Novoa celebró el regreso del servicio ferroviario a la ciudad de Mercedes, y vaticinó: “Como dijo Sergio (Massa), lo importante no es el lugar que ocupamos dentro del espacio del Frente de Todos, sino el trabajo que realizamos para seguir construyendo el País que queremos”. En este sentido, agregó: “Tenemos que seguir trabajando y haciendo patria para lograr la unión de las y los argentinos, a través de un servicio tan importante como lo es el ferrocarril”.

“Gobernamos con el corazón en la mano”, sostuvo el Ministro de Economía durante el acto que tuvo lugar luego del arribo del tren a Mercedes. Al respecto, Novoa señaló: “El compromiso, la convicción y la dedicación son parte de la gestión diaria para que podamos ser parte de la reactivación de ramales, y así volver a acercar a la gente y promover el movimiento social, cultural y económico de distintas regiones”.

Y aportó: “Cuando haces estas cosas la verdad es una alegría de los vecinos y de la gente que valora la vuelta del tren. Más allá de que en esta primera etapa es un tren turístico. Pero lo que viene atrás es, los trabajos sobre la villa; empezar a poner toda la infraestructura en condiciones para que en cuanto podamos habilitar un servicio regular de pasajeros, que es la idea. La verdad es que este primer paso es muy bueno y los pueblos reciben la vuelta del tren, como en este caso, ya que hacía 40 años que no circulaba un tren y eso da mucha alegría.

IMPORTANTE OBRA PARA LA MATANZA

Pero además de hacerle saber de la satisfacción de varios vecinos que nos llamaron a la radio por la obra del puente que conectará Tapiales con Aldo Bonzi, luego de tantísimos años de pedirla, accedimos a otra que fue PRIMICIA en este diálogo y forma parte de las negociaciones que estuvo llevando Sergio Massa en China.

Y que se desprende de un Twitter de Malena Galmarini, titular de AySA, junto a una foto de la reunión en su casa que su esposo mantuvo con el Gobernador Axel Kicillof y que señalaba: “Revisando la agenda de acuerdos de Argentina con China por los proyectos que involucran a la Provincia de Buenos Aires: Laferrere, Aguas Norte y AMBA II: son obras de cloacas, agua y electricidad que mejorarán los servicios a los habitantes del Conurbano Bonaerense”.

“MEJORAR LA PROVISIÓN DE AGUA A LOS MUNICIPIOS”

Sobre eso nos informó Novoa: “Esta obra es importante para La Matanza y significa terminar la Planta de Tratamiento de las redes de cloacas que nos va a permitir que todo el sector de Virrey del Pino, Catán y parte de Laferrere que hoy no cuenta con cloacas puedan tenerlas.

–Por eso queríamos saber sobre el tema de tratamiento de aguas para cloacas en toda esa zona del tercer cordón de La Matanza me parece muy importante ¿no?, le preguntamos.

–Parte de este proyecto, y se está ejecutando, Es la provisión de agua, que trae un río subterráneo hasta el lago de Berazategui y que va a garantizar de que en el verano cuando siempre todos sufrimos la falta de presión de agua y tener que estar esperando a la noche para poder cargar los tanques, una vez terminada esa obra ya supuestamente, no vamos a tener más ese problema. Es una obra que no sólo incluye La Matanza, sino todo el sector sur del Conurbano: Lanús, Lomas y Avellaneda, El troncal viene, en diagonal desde Berazategui y termina acá en Matanza.

Y agrega el gerente del Belgrano Sur: “Cuando hay un equipo y una conducción clara, los objetivos son realizables y son más fáciles de conseguir y la verdad que en eso, tanto con Sergio como Ministro de Economía y con Martín Minucci en todo lo que es la gestión de trenes, Más allá de la impronta que uno le puede poner, la verdad que los proyectos avanzan y uno siempre encuentra tierra fértil ¿no?

“Le decíamos a Sergio ahora que están los dos allá en China, traigan inversión, traigan plata para terminar o para extender nuevos ramales Y la verdad que sabemos que lo hacen y que el reclamo está y tienen presente la necesidad de volver a conectar a todos los argentinos, que es lo que ellos nos piden, así que, así se hace mucho más fácil ¿no?, cierra Daniel Novoa.