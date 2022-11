Berni arribó en San Justo y se reunió con comerciantes locales

“Informó que se van a incorporar 4.500 móviles en la brevedad, nos trajo la propuesta del 911 virtual, nos enseñó cómo funciona el seguimiento de patrullas y explicó que están con dificultades en la incorporación de nuevos efectivos porque no hay jóvenes que entren en la carrera”, expuso el presidente la Cámara de Comercio local, Daniel Dauria.

“Es la primera vez que el ministro viene a este tipo de reuniones. Estuvo preguntando qué es lo que sucede y cuales son las demandas del sector comercial”, señaló Dauria y afirmó que “la mayoría de las cámaras coincidieron en remarcar que hay un desfasaje importante de cantidad de patrulleros que rondan por la calle y una falta contundente de policías caminantes”. “El tomó todos los requerimientos, es consciente del faltante que hay y, además quedó en dar una devolución de aquellas inquietudes que hicimos”, valoró.

Asimismo, planteó que Berni informó que se van a “incorporar 4.500 móviles en la brevedad”, les enseñó “como funciona el seguimiento de las patrullas”, llevó a “un encargado de tecnología de la Policía bonaerense para presentar la propuesta del 911 virtual” y “comunicó que están con dificultades en la incorporación de nuevos efectivos porque no hay jóvenes que entren en la carrera”. “También, explicó que los patrulleros funcionan con una especie de algoritmo, es decir, si la gente no hace la denuncia no se mandan móviles y quedan zonas sin cobertura”, continuó Dauría.

Por otro lado, Dauria detalló que “el estilo muy coloquial y directo del ministro, realmente, gusta al ciudadano común, porque, a diferencia de otros, se hizo cargo de sus errores y de lo que falta, lo cual no es muy común y es positivo”. “Cuando manifestamos nuestro descontento con el UTOI, el nos dijo que no son fuerzas para los centros comerciales, sino para los barrios periféricos y cuando pedimos más cámaras de seguridad, nos dijo que es un tema del que se encarga el Municipio”, amplió, a modo de ilustrar la preocupación del ministro para con los problemas de los vecinos.

“Yo veo que hay un afán tanto en la provincia de Buenos Aires como en el Distrito de querer resolver la situación. Esto se ve, hay una rama de prevención desde el Ministerio, hay paradas seguras, seguridad en las plazas, pero es difícil, como dijo el ministro, es un problema social y no, netamente, policial”, cerró Dauria, tras el encuentro en el que estuvieron presentes el vicepresidente del foro de Seguridad Miguel Narváez y desde Protección Ciudadana del Municipio, Guillermo Vitale.