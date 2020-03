Berni confirmó que, por la sobrepoblación carcelaria, alojarán presos en containers y la medida arranca en La Matanza

El ministro de Seguridad bonaerense aseguró que la iniciativa busca dar respuesta a la crisis de hacinamiento que atraviesan las comisarías bonaerenses. Los organismos de Derechos Humanos que integran la mesa de diálogo conformada por la Provincia, muy críticos con la decisión.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó que, ante la sobrepoblación de presos en comisarías de la Provincia, resolvió implementar, desde esta semana, la instalación de containers para trasladar a las personas detenidas en dependencias policiales. Según el propio funcionario, la medida se pondrá en marcha en La Matanza.

“Vamos a inaugurar el primero (de los calabozos container) la semana que viene, en La Matanza, y el próximo (se instalará) en La Plata, que ya está en un 50 por ciento en construcción”, confirmó el ministro el viernes. En el Distrito, estará ubicado frente al predio de la Unidad Penitenciaria Nº 43, de González Catán.

“Tenemos una sobrepoblación carcelaria y, más allá de las condiciones infrahumanas (de los detenidos), también tenemos que pensar que la Policía tiene que estar custodiando la calle, a las personas que trabajan, y no en las comisarías custodiando presos. Vamos a hacer las reformas que tengamos que hacer e intentar eliminar los calabozos de las comisarías para que sean un lugar de creatividad y planificación operacional, un lugar de contacto con la comunidad, y no de custodia permanente de presos”, planteó Berni durante una recorrida por Laprida.

Cabe recordar que, apenas asumió su gobierno en diciembre pasado, con una huelga activa de 15.000 presos en las cárceles bonaerenses, el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, puso en marcha una mesa de diálogo interinstitucional entre los tres poderes del Estado, expertos en temas penitenciarios y organismos de Derechos Humanos para bajar la cantidad de presos alojados en las 60 unidades penitenciarias de la Provincia.

Según un informe de Casación Penal, hoy, el sistema carcelario bonaerense aloja a 48.827 presos, cuando está preparado para 25.000 detenidos. Las comisarías bonaerenses, en tanto, alojan a más de 4.000 personas, cuando tienen capacidad para absorber entre 1.500 y 1.700.

La medida que resolvió Berni genera resistencia en los organismos que integran la mesa de diálogo bonaerense, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que criticó la medida. “La respuesta del Ministerio de Seguridad provincial a la situación de las personas que están detenidas en las comisarías por el hacinamiento y la sobrepoblación del sistema carcelario bonaerense no puede ser alojarlas en containers ni en módulos de bajo costo”, plantearon.

En ese marco, recordaron que “la Provincia ya transitó esos caminos cuando construyó ese tipo de módulos en el penal de Magdalena y 33 personas murieron en un incendio”, en alusión a la tragedia del 15 de octubre de 2005, conocida como la “Masacre de Magdalena”, cuando una pelea entre dos internos generó un incendio en un módulo de alojamiento de bajo costo que no contaba con una red antiincendios.

“Este tipo de lugares no respeta los estándares internacionales que deben cumplir los lugares de detención y no tiene medidas de seguridad adecuadas. La cuestión principal es que la instalación de containers es planteada como una solución no provisoria ante la crisis extrema del sistema de encierro pero, si el sistema sigue funcionando como lo hace hoy, la sobrepoblación se va a mantener, los containers también van a estar hacinados y las comisarías se van a seguir usando”, advirtieron desde el organismo.

En el mismo sentido se expidió, en las últimas horas, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, desde donde aseguraron compartir el objetivo de “dejar de utilizar a las comisarías como lugar de detención”, pero objetaron que se busque llegar a ese resultado “incurriendo en otras violaciones a los Derechos Humanos como las que implican la privación de la libertad en lugares no adecuados para tales fines”. “Ni presos en comisarías ni contenedores para presos”, sintetizaron.