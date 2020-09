Berni desató una nueva polémica con organismos de DDHH y, tras ser repudiado, debió pedir disculpas

El ministro de Seguridad bonaerense había planteado que las organizaciones “cobran sueldos de los más importantes del Estado, viven viajando y dando conferencias pero nunca aportan nada”. “Ofende nuestra historia y nuestra lucha”, lo cruzaron referentes del sector y el funcionario se disculpó.

Tras la semana de tensión que atravesó por la escalada del conflicto con la Policía de la Provincia, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a quedar en el ojo de la tormenta por las declaraciones con las que, durante una entrevista televisiva emitida este domingo, atacó a los organismos de Derechos Humanos. Ante las críticas, un grupo importante de organizaciones expresaron su repudio al ya cuestionado funcionario, quien, ante la intervención del Gobernador, Axel Kicillof, debió pedir disculpas a través de las redes sociales.

La nueva polémica se generó cuando, al hablar sobre el conflicto policial que tuvo en vilo al país durante toda la semana pasada, Berni planteó que, para controlar a esa fuerza de seguridad, le ofreció a distintos referentes de Derechos Humanos que quedaran a cargo de la división de Asuntos Internos; una propuesta que, siempre según sus dichos, fue rechazada por todos los convocados.

“Ese sector es puro ‘blabla’. No se comprometieron cuando le ofrecimos que pusieran en práctica todo lo que dicen sobre la Policía Bonaerense. Cualquier persona que trabaja en organismos de Derechos Humanos cobra cinco o seis veces más, viaja por todos lados, empiezan a trabajar al mediodía, se van a las cuatro de la tarde, whisky de por medio. Ninguno está acostumbrado a estar en la oficina a las siete de la mañana trabajando”, había planteado en ese sentido.

A lo largo del lunes, el rechazo a esas declaraciones fue tomando temperatura, lo que culminó en un duro comunicado firmado por las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Asociación Buena Memoria, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, la APDH La Matanza, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.

“Los organismos que, desde hace más de 40 años, levantamos las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia y trabajamos por la plena vigencia de los Derechos Humanos en la Argentina, debemos señalar que sus dichos no pueden tener lugar en un movimiento popular que ha asumido tales banderas como pilares fundamentales para el sostenimiento de la democracia”, plantearon las organizaciones, quienes aseguraron que las declaraciones del ministro “ofenden” su “historia” y su “lucha” y le exigieron que se ocupe “de los graves problemas que atraviesan la Provincia y el país”.

“Le recordamos, además, que la exposición mediática no reemplaza a la gestión, y que debería abocarse a atender las problemáticas de su cartera, entre ellas la forma inaceptable en la que la Policía Bonaerense –bajo su mando– reclamó frente a la Quinta de Olivos la semana pasada y los numerosos casos de violencia institucional que la involucran, incluido el de Facundo Castro”, repasaron sobre el final del comunicado.

Desde la CORREPI, en tanto, María del Carmen Verdú también salió al cruce de Berni. “Somos una organización autogestiva sin subsidios ni honorarios por conferencias. Vivimos de nuestro trabajo y, en nuestro tiempo libre, militamos sin retribución material alguna. Nuestro ‘blabla’ es la permanente denuncia de la represión estatal. Fuera Berni”, planteó la abogada, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria expresó: “Ni curro, ni ‘blabla’. Los derechos humanos son patrimonio de la democracia”.

Ante el repudio generalizado al ministro, Kicillof se comunicó con su funcionario, quien luego salió a disculparse por redes sociales. “Mis disculpas si alguien se sintió ofendido o aludido por mis declaraciones vertidas en el día de ayer, sobre todo, mi respeto a Madres, Abuelas, Hijos, y familiares de víctimas de la dictadura cívico militar. Les debemos parte importante de la reconstrucción de la democracia”, tuiteó.

No obstante, mantuvo sus críticas al titular del CELS, Horacio Verbitsky. “Vale la pena una aclaración. Cuando me preguntan por Verbitsky, tengo claro que no me refiero ni a la historia, ni a las luchas de los organismos de DDHH, a quienes respeto, reconozco y admiro, me refiero a quien aprovecha esos espacios para construir su propia trayectoria”, justificó el funcionario, quien quedó envuelto en una nueva polémica por sus declaraciones mediáticas.

En ese marco, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, salió a remarcar que las de Berni “fueron declaraciones que hizo en un reportaje, a título personal” y enfatizó que “la posición oficial del Gobierno de la provincia de Buenos Aires es la que es pública y conocida, de total apoyo a todas las causas de reconocimiento histórico a la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia”.

Repudio, también, desde La Matanza

Además de que la APDH local se plegó al comunicado encabezado por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, las organizaciones que integran la Mesa de la Memoria de La Matanza –entre ellas, H.I.J.O.S La Matanza, el Movimiento de Villas, Complejos y Asentamientos Alberto Balestrini, el Observatorio de Violencia Institucional y la CTA local- también emitieron un comunicado para expresar su “enérgico repudio” a “los desafortunados dichos” de Berni.

“Deseamos aclarar algunos aspectos. Como organismos de Derechos Humanos, siempre vamos a repudiar el accionar de las fuerzas de seguridad cuando actúan contra el pueblo. Podemos hablar de Luciano Arruga, Gabriel Blanco, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Lucas Verón, Facundo Astudillo Castro, entre muchos más. Es un deber militante. Aclaramos que nosotros hacemos militancia, no cobramos un sueldo ni lo cobraremos, militamos por la Memoria, Verdad y Justicia desde hace muchos años y, también, atendemos a las vulneraciones de derechos actuales a nuestro pueblo”, plantearon las organizaciones del Distrito.

En esa línea, se expresaron a favor de “una fuerza de seguridad que pueda instruirse en Derechos Humanos y un Asuntos Internos que investigue y haga justicia cuando las fuerzas incumplen normas o cometen delitos”. “Ya nos acusaron desde otra fuerza política de ser el curro de los Derechos Humanos”, aludieron al macrismo y remarcaron: “No le permitiremos, a ninguno, manchar nuestra trayectoria y militancia”.