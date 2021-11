Bomberos voluntarios le salvaron a la vida a una beba de tres semanas

La pequeña fue llevada por sus padres al cuartel porque estaba ahogada.

Los Bomberos Voluntarios del partido de Merlo le salvaron la vida a una beba de tres semanas de vida, luego que sus padres la llevaran a la sede del cuartel ya que la niña no podía respirar.

Según trascendió, los padres llegaron en automóvil al cuartel de bomberos y pidieron ayuda del personal, quienes inmediatamente realizaron maniobras para desobstruir las vías respiratorias de la beba.

Una vez que la beba reaccionó, se controlaron sus signos vitales, temperatura y saturación, y fue trasladada en una autobomba al Hospital Materno Infantil Pedro Chutro de San Antonio de Padua, para recibir atención médica.

Jimena Baleani, madre de la beba, relató: «En casa, con el papá, intentamos que reaccionara pero no respiraba bien y no se me ocurrió otro lugar para solicitar ayuda”.

“Además de la cercanía, recurrimos a los Bomberos por la admiración, y no nos arrepentimos para nada, le salvaron la vida a mi hija y la asistieron, nos contuvieron, nos acompañaron y explicaron”, manifestó.

Asimismo, la mujer destacó que “estuvieron atentos a ella y a nosotros. Ojalá que nunca tenga que volver a hacerlo, pero volvería a hacerlo una y mil veces en caso de necesitarlo».

Cabe destacar que los Bomberos están capacitados para brindar rescate, reanimación cardiopulmonar, maniobras de desobstrucción y contención a todo aquel que lo necesite.