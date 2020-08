Bomberos Voluntarios: una modificación en el reparto del subsidio que fijó la Provincia beneficiará a La Matanza

El Ministerio de Seguridad bonaerense estableció un nuevo cálculo para distribuir el fondo de financiamiento que se distribuye entre los 135 municipios. Al Distrito le corresponderá casi el diez por ciento del total, lo que implica una mejora de más de 17 millones de pesos anuales con respecto al año pasado. Cómo siguen las negociaciones con el Municipio, tras el acuerdo alcanzado con Espinoza a fines de julio.

En medio de la crisis económica que atraviesa el cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Matanza, y mientras madura el acuerdo al que se llegó con el Municipio a fines de julio, en el marco de la mesa de diálogo que se conformó junto a Nación y Provincia, una reciente disposición que reglamenta la ley provincial que estipula el financiamiento operativo de las asociaciones que prestan servicio en las 135 comunas bonaerenses beneficiará al Distrito, dado que el cálculo para repartir el subsidio por parte de la Gobernación tendrá en cuenta la cantidad de habitantes de cada jurisdicción.

La modificación en la metodología de distribución era uno de los puntos que la Provincia le había adelantado al cuerpo de bomberos local en el marco de las negociaciones que se venían llevando adelante ante la crisis que puso a la asociación civil al borde de poner en venta el Cuartel Central que ocupa, desde 1946, en la localidad de Ramos Mejía. Con esta modificación, La Matanza recibirá un monto que supera en más de 17 millones de pesos al subsidio del año pasado.

«La redistribución del subsidio es una buena noticia. Nos habían planteado que estaba en estudio y se confirmó con esta resolución, que creemos que es mucho más equitativa, en función a la cantidad de servicios y, por ende, de los gastos que tenemos que afrontar. Sin desmerecer la actividad de nadie, cuanto más superficie y emergencias tenés que cubrir, también suben los costos, y nosotros estamos teniendo más de 5.000 servicios anuales, frente a cuarteles que tienen cien en todo el año», explicó a El1 Digital el presidente del cuerpo local, Gustavo Cid.

Hasta la reglamentación que el Ministerio de Seguridad bonaerense oficializó el 11 de agosto, mediante la Disposición 24/2020 que determina este nuevo cálculo del porcentaje para la distribución del Fondo para el Financiamiento Operativo de las Federaciones y Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires, el subsidio anual se repartía en partes iguales entre todos los municipios. A partir de ahora, en cambio, el 90 por ciento del total será distribuido entre las asociaciones según la cantidad de habitantes de cada distrito, mientras que el diez por ciento restante irá a las federaciones bonaerenses. De este último porcentaje, el 30 por ciento se repartirá equitativamente entre todas las federaciones, mientras que el 70 por ciento será distribuido conforme a la cantidad de asociaciones que sean representadas por cada una de ellas.

Si bien distritos de mucha densidad poblacional, como La Matanza, se verán beneficiados por este reparto, para equilibrar la situación con los municipios, especialmente, del interior, la Provincia implementó un «factor de corrección» para salvar «la considerable disparidad de habitantes existente entre municipios y las diferencias entre la cantidad de cuarteles que cada jurisdicción municipal posee». Por eso, en la nueva normativa, se establece que las jurisdicciones municipales que posean una sola sociedad, asociación o cuartel, como La Matanza, cederán el 30 por ciento de su asignación primaria; los que posean dos, cederán el 20 por ciento; y los que tengan tres, delegarán un diez por ciento. Esos fondos, a su vez, volverán a ser distribuidos, en partes iguales, entre todos los municipios donde exista al menos una asociación de Bomberos Voluntarios.

Con esos criterios, la reglamentación fijó un porcentaje para cada uno de los 135 distritos, a partir del cual se estableció que La Matanza percibirá el 9,39 por ciento del total, dado que se tienen en cuenta los datos del último censo, que arrojó una población de 1 1.775.404 personas, pese a que, a nivel local, se calcula que ya hay 2.400.000 habitantes matanceros. El subsidio -que surgió a partir de una ley sancionada sobre el final del mandato de Daniel Scioli y que María Eugenia Vidal reglamentó, recién, a cinco días de dejar su mandato, en diciembre pasado- surge del tres por ciento de lo recaudado en concepto del Impuesto Inmobiliario provincial, con un tope de 200 millones de pesos. La mejora para el Cuartel Central matancero será sustancial: pasará de los 1.600.000 pesos recibidos en 2019 a los 18.780.000 pesos que le corresponderán este año.

Si bien el decreto reglamentario de la ley establece que las transferencias deben ser semestrales, a pagarse en abril y octubre, este año, aun, no fueron liquidadas. “Sería importante que el tope de 200 millones de pesos, que está vigente desde 2015, se actualizara por inflación. Pero, más allá de eso, el pago se fue demorando con esta redistribución. El próximo paso, debería ser la ejecución del pago. Calculamos que si no llega este mes, llegará el que viene. Que haya salido la normativa es importante para destrabar el cobro que, si bien es un aumento importante, de todos modos, no resuelve el déficit mensual de dos millones de pesos que tenemos», agregó Cid.

Cómo siguen las negociaciones con el Municipio

Paralelamente a esta mejora, el acuerdo alcanzado con el intendente, Fernando Espinoza, a fines de julio, prevé un plan de acción a largo plazo para sanear la situación financiera de la entidad, que incluye la promesa de reequipamiento para 60 bomberos, el adelanto en el pago del subsidio municipal de este año y el compromiso de que, a partir de 2021, recibirán entre 1,5 y dos millones de pesos mensuales en base a un porcentaje que aportarían los bingos que funcionan en el Distrito. Hasta el próximo año, para intentar revertir parte del déficit mensual que genera Bomberos, el Gobierno comunal se comprometió a entregarles un subsidio mensual de un millón de pesos.

Según explicó Cid, el diálogo sigue vigente, a la espera de que esos acuerdos empiecen a concretarse. “Ya presentamos los presupuestos para los elementos de protección y estamos a la espera de que el Municipio defina cuál va a elegir para avanzar en la compra de diez equipos para cada cuartel, cada uno, con un costo aproximado de 1.300 dólares», detalló, lo que implicará que el Ejecutivo invierta 78.000 dólares.

«Este sería un primer paso, porque necesitamos que nuestros 223 bomberos tengan equipamiento nuevo. Y, por otro lado, se está gestionando el pago que nos prometieron del subsidio municipal para liquidar lo correspondiente al lapso que va de enero a junio de este año, que serían alrededor de 2.500.000 pesos. Seguimos en contacto y tratando de avanzar día a día. Esperemos que se vaya encaminando”, agregó en ese sentido.

El último punto del acuerdo establece, también, que el remanente de este año por el 7,5 por ciento de lo recaudado por la Tasa de Seguridad municipal, será abonado de manera bimestral hasta diciembre, con una suma estimada de 830.000 pesos que la institución percibirá cada dos meses.