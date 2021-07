Brian Castaño: “Es la oportunidad de mi vida”

En la previa a la pelea más importante de su carrera, en la que buscará quedarse con los cuatro títulos mundiales de la categoría superwelter, el pugilista matancero se muestra confiado y se ilusiona con marcar un hito inédito en la historia del boxeo latinoamericano. “Voy a pelear contra un boxeador muy fuerte, pero yo también lo soy. Además, siento que estoy en mi mejor momento”, avisa el Boxi.

Por Jorge Fuentes

Brian Castaño ha logrado algo que hacía rato no sucedía: que los amantes del boxeo del país vuelvan a estar pendientes y nerviosos por una pelea. Es que el combate que sostendrá este sábado 17 de julio en San Antonio, Estados Unidos, ante Jermell Charlo, tiene todos los ingredientes necesarios como para ser considerado como uno de los más importantes en la historia del boxe o argentino.

Dueño del título mundial superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Brian irá por las otras tres coronas que son propiedad del estadounidense: las de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Si gana, logrará unificar todos esos títulos y transformarse en un “campeón mundial indiscutible”, algo que ningún boxeador latino ha logrado aun y que solo han conseguido cuatro pugilistas en todo el planeta: el ucraniano Olexander Usyk (peso crucero), y los estadounidenses Bernard Hopkins (peso medio), Jermain Taylor (peso medio) y Terence Crawford (peso súper ligero).

Para la gente de La Matanza, además, está el orgullo de que sea uno de los suyos el que esté ante la posibilidad de semejante hazaña. Porque Brian es bien matancero. Lo saben los vecinos de San Justo y Casanova, que lo vieron crecer en sus calles y en la Sociedad de Fomento Villa Álida, lo saben en el club Almirante Brown, que lo cobijó para que pueda entrenarse en sus instalaciones, y lo sabemos también en la Universidad Nacional de La Matanza, un lugar en el que también se entrena y al que Castaño no duda en denominar como “mi casa”. “Se siente el cariño de la gente. Me hace muy bien la buena onda que me tiran”, le cuenta Brian a El1 Digital, desde su campamento de entrenamiento en Los Ángeles.

¿Sabés que hay una expectativa enorme por tu pelea del sábado, no?

Sí, soy consciente de eso. Me llegan muchos mensajes y saludos. Sé que hay muchísima gente haciéndome el aguante en Argentina. Y lo agradezco mucho.

En La Matanza vas a tener una gran hinchada…

Sí, cuando camino por el barrio todos me demuestran un gran cariño. Eso me da mucha felicidad porque yo estoy orgulloso del lugar de donde soy. Por eso, siempre quiero ser agradecido a la gente que me ayuda, al club Villa Álida, a Almirante Brown, que siempre me abre las puertas, y a la Universidad Nacional de La Matanza, que me permite entrenar en ese gimnasio espectacular que tiene. Hoy estamos trabajando lejos de casa, pero, a la vez, los siento cerca a todos.

¿Cómo viene la preparación?

Bien, a full. Ya llevamos tres meses de campamento y estamos trabajando muy bien. Por suerte, me acompañan mi esposa Carolina, mi papá Carlos, que también es mi entrenador, mi mamá Verónica, mi hermano Alan y mis amigos Lucas y Pablo. Eso me hace más llevadero todo el esfuerzo que estoy haciendo.

¿Qué significa para vos compartir todo esto con tu papá como entrenador?

Es hermoso. El me formó de chico, es el que me enseñó todo de este maravilloso deporte. Por eso, estar al lado de Carlitos (así le dice a su papá) es algo que disfruto mucho.

¿Llegás bien con el peso?

Sí, voy a llegar bien. Pero esa es la parte más estresante, porque quizás te entrenaste un montón y vas a la balanza y subiste un kilo. Te da una bronca eso… Me tengo que cuidar con el azúcar, la sal, ser ordenado en las comidas y, a veces, reemplazar la cena por un batido de proteínas. Pero no voy a tener problemas para dar el peso.

Va a ser durísima, seguro. Él (Charlo) es un boxeador muy fuerte, pero yo también lo soy. Además, siento que estoy en mi mejor momento. Voy a tener que meterle mucha presión constante y muchos contragolpes. Sé que soy más chico de contextura, por eso voy a tener que acorralarlo. Tengo que aprovechar esta chance que tengo porque es la oportunidad de mi vida.¿Cómo te imaginás la pelea?

Con Erislandy Lara y, especialmente, con Michel Soro, los jueces quisieron robarte la pelea. ¿Te preocupa que eso vuelva a suceder?

Y… en este tipo de peleas hay que estar atento a esas cosas, por supuesto. Por eso, voy a hacer todo lo posible para no dejar dudas. Para eso, tengo que meterle mucho ritmo y cerrar bien cada round, fundamentalmente los últimos cuatro. Estoy preparado físicamente para hacerlo, venimos trabajando en eso. A Charlo nunca lo presionaron como lo voy a presionar yo.

EL TEAM CASTAÑO

Además de su familia, compuesta por su esposa Carolina, su papá Carlos, su mamá Verónica y su hermano Alan; y sus amigos Lucas y Pablo, Brian está acompañado en Estados Unidos por su representante Sebastián Contursi y el preparador físico Matías Erbín.