Brian Castaño realizará clínicas para fomentar la inclusión a través del deporte

Luego de un acuerdo con la petrolera YPF, el boxeador matancero, además de prepararse para la defensa del título superwelter de la OMB, dictará exhibiciones y clases a chicas y chicos de distintas localidades.

Brian Castaño fue elegido por la petrolera YPF para apoyarlo en su campaña deportiva y para brindar exhibiciones, charlas y clínicas en distintas localidades para fomentar la inclusión a través del deporte.

El púgil matancero, actual campeón mundial superwelter de la Organización Mundial de Boxeo, firmó el acuerdo en la sede de la Sociedad de Fomento CD Villa Alida de San Justo, donde se inició y les enseña boxeo a chicas y chicos del barrio.

“¡Estoy muy feliz de compartirles esta gran noticia! YPF tiene como objetivo acompañar a lo mejor del deporte nacional y me enorgullece sobremanera que me hayan elegido. La empresa me va acompañar en todas mis próximas peleas”, contó el “Boxi” en sus redes sociales.

Y agregó: “Además, voy a estar realizando una serie de exhibiciones y clínicas con el objetivo de fomentar la inclusión a través del deporte. De mí tendrán todo lo mejor que esté a mi alcance”.