Buscan a una mujer de 31 años y a sus cuatro hijos desaparecidos hace seis días en González Catán

Desde el sábado 12 de febrero a las 14 horas, no hay noticias sobre Gabriela Dávalos, una mujer de 31 años oriunda del barrio Villa Dorrego quien, junto a sus cuatro hijos de once, nueve, siete y cinco años de edad, había salido en dirección de la casa de un hombre, de nombre Miguel, situada en el barrio la Loma de González Catán.

En comunicación con El1 Digital, Fabiana Escobar, madre de Gabriela, aseguró que su hija, quien vive en el kilómetro 31 de la Ruta N° 3 con ella y sus nietos, conoció a Miguel en la plaza San Lorenzo de Villa Dorrego, y ese era el lugar donde solían encontrarse. “Se conocieron hace unos tres o cuatro meses y cuando mi marido, el padrastro de Gabriela, lo vio, le pareció que era un hombre muy raro, pero no pasó nada y se veían en la plaza”, recordó Fabiana.

El sábado, Gabriela le avisó a su madre que se dirigía a la casa de Miguel: “Ella me había dado la dirección de este hombre hace unas semanas y me dijo que vivía con su madre”, confirmó Fabiana, y agregó que su hija le aseguró que volvería a la noche. “Me dijo ‘voy y vuelvo’, preparó una mochilita para los chicos y se fue con lo puesto, pero no supe más de ella”, alertó Fabiana.

Acorde al testimonio de Fabiana, su hija no tiene celular, pero sí tiene su número de teléfono. Sin embargo, hasta el día de hoy, no recibió ninguna noticia. «Intentó comunicarme con Miguel, pero “tiene mi número bloqueado o no me contesta cuando lo llamo”, contó al tiempo que explicó que a este hombre le llegaban los mensajes de su yerno, pero cuando comenzaron a difundir por redes sociales la desaparición de Gabriela, “no le llegaron más”.

“Con mi esposo y mi hijo fuimos a la casa de este hombre, donde Gabriela nos dijo que vivía, pero no encontramos a nadie, y ayer, luego de hacer la denuncia, nos acompañó una patrulla y tampoco”, declaró Fabiana y, además, comentó que el oficial de policía le recomendó que comience una campaña de difusión en Facebook.

Por lo pronto, la mujer afirmó que este viernes se dirigirá a la comisaría nuevamente para analizar cómo continuar con la búsqueda: “Estoy preocupada por ella y por mis nietos, que son chiquitos. Para mí, este hombre la engatusó, la envolvió y me la llevó para que ella no me mande ninguna dirección ni me diga nada de dónde están”, concluyó Fabiana.