Buscan intensamente a una joven y a su hija de tres años, oriundas de Virrey del Pino

En comunicación con El1 Digital, Juliana Toupa, hermana de la joven, contó: “Hace 15 días que no sabemos nada de Noelia, se fue con su hijita de tres años. No manda mensajes, tiene el celular apagado. Es raro porque con ella todos los días nos mandábamos mensajes, diciendo ‘vení para mi casa’. Se fue con un chico que no sabemos quién es, lo conoció por Facebook. Una amiga de ella vio cuando se fue y nos dijo que el chico supuestamente es de Laferrere. Pero nosotros no sabemos nada”.

Según detalló Juliana, Noelia vive con su hija de tres años y con dos de sus hermanos mayores, uno de 30 años y otro de 25, pero ellos tampoco tienen datos de su paradero. “Desde el 16 de julio que acá en barrio Esperanza no la ven. Publiqué en grupos (de redes sociales) y no la vio nadie. Al chico no lo conocemos, pero nos enteramos que fue una vez a la casa de Noelia. Mis hermanos tampoco la vieron más. Si se juntó, hubiese venido a buscar la ropa y los juguetes de la nena, pero no lo hizo”, alertó Juliana.

En estos días la familia buscó a Noelia por medio de vecinos, preguntando y recurriendo a las redes sociales, pero, al no tener novedades desde hace semanas, anticiparon que efectuarán la denuncia policial este viernes por la tarde. “Hoy a la tarde voy a hacer la denuncia en la Comisaría del Kilómetro 35. Ya pasaron 15 días, no sabemos nada de ella, no se conecta al Facebook, tampoco el WhatsApp”, marcó Juliana.

Por cualquier información sobre Noelia y su hija, se puede llamar al celular 11-3559-8659 (Juliana, hermana).