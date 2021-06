Buscan intensamente a una mujer de Gregorio de Laferrere

Jesica Bolig tiene 38 años y no hay noticias de su paradero desde el jueves 27 de mayo. Su familia está desesperada y esperan tener novedades.

Desde el 27 de mayo, no hay noticias de Jesica Bolig, una vecina de 38 años de la localidad de Gregorio de Laferrere. Según los familiares sufre de esquizofrenia, por lo que debe tomar ciertos medicamentos.

En comunicación con El1 Digital, Norma Peralta, su madre, señaló: “Hace once días que se fue de la casa y no sabemos dónde se encuentra. Ella toma una medicación, la cual no tiene consigo. La última vez que la vimos, vestía un sweater rosado, calzas negras y botinetas marrones”.

“La estábamos buscando por la zona de San Justo, ya que nos habían comentado que la habían visto en la zona. Mi marido, por su parte, fue al Hospital Paroissien, en Isidro Casanova, para saber si se encuentra allí”, mencionó.

Además, indicó que al no recibir la medicación, ya que pasaron varios días, se podría encontrar desorientada y asustada. “Creo que debe estar con mucho miedo. Radicamos la denuncia en el destacamento policial, ubicado entre las calles Marcos Paz y Recuero, en Gregorio de Laferrere”, manifestó.

Las personas que tengan algún tipo de información sobre Jesica Bolig, pueden comunicarse telefónicamente al 15-6656-2263.