«BZRP Music Session #53»: Julia Conde, la realizadora de Ramos Mejía que trabajó en la animación del videoclip

La Licenciada en Dirección de Cine y Multimedia empleó la técnica llamada rotoscopia, la cual impactó a los espectadores. “Homenaje a mi videoclip favorito de todos los tiempos para este temon”, escribió en sus redes sociales.



Pasan los días y el videoclip de la Bzrp. Music Session #53, del DJ y productor musical ramense Bizarrap junto a Shakira, sigue subiendo las visualizaciones en YouTube y consolidándose como uno de los fenómenos del año. Una curiosidad de la obra audiovisual es que, durante un pasaje, se emplea la técnica rotoscopia, generando la sensación de que la cantante colombiana y el micrófono están dibujados a mano sobre papel. Y quien trabajó en dicha animación fue Julia Conde, la realizadora oriunda de Ramos Mejía.

Dejo por acá el making of de la anim de la bzrp #53 completo pic.twitter.com/RFCS97AYiy — Julita (@julitaconde) January 15, 2023

“Homenaje a mi videoclip favorito de todos los tiempos para este temón”, escribió la Licenciada en Dirección de Cine y Multimedia en sus redes sociales, donde también compartió el atractivo proceso de realización. El clip homenajeado al que se refiere es Take on me, la icónica canción de la banda noruega A-ha, de la década de 1980.

Respecto a la rotoscopia es una técnica de animación que se basa en la creación de secuencias animadas a través del dibujo de las imágenes de un video real, fotograma a fotograma. La misma fue popularizada por Disney en su película Blancanieves y los siete enanitos.

En cuanto a Conde, trabaja hace seis años en la industria especializándose en animación. Dirigió videoclips y anuncios para artistas como Bizarrap, Trueno, Lit Killah y Blessd, hizo visuales de shows de cantantes del género urbano como Cazzu y Emilia Mernes, y trabajó con clientes como Telefe, Warner Music y Sony Music. Su cortometraje Espinas, en stop motion, recorrió el mundo en festivales. De acuerdo a lo mencionado en su sitio web, su objetivo es crear proyectos donde convivan las distintas técnicas audiovisuales y lograr así contar historias de forma única.