Cafiero le pidió «perdón a los trabajadores de la salud por no haber podido evitar la marcha» opositora

El jefe de Gabinete expresó la respuesta del Gobierno nacional frente al «banderazo por la libertad» que se desarrolló este lunes en distintos puntos del país, con el aval de dirigentes de la oposición, como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. «La inmensa mayoría de nuestros compatriotas se están cuidando y no porque apoyen al Gobierno», contrastó en defensa de las medidas de aislamiento por la pandemia.

Tras la marcha opositora que, este lunes, se realizó en el Obelisco y se replicó en otras ciudades del país, incluida La Matanza, para protestar contra la reforma judicial y las medidas de aislamiento, el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, pidió «perdón» a los trabajadores de la salud que se exponen a diario en la atención de pacientes con coronavirus «por no haber logrado evitar que la oposición buscara otra manera de protestar» que no implicara un «riesgo» sanitario en medio de la pandemia.

«Cuando todo esto pase, la enorme mayoría de los argentinos vamos a poder decir que promovimos la solidaridad y que honramos la memoria de los muertos por esta enfermedad. Entre esa enorme mayoría, va a haber hombres y mujeres de todo el país y de todos los partidos. Pero, también, habrá una minoría que no va a poder decir esto cuando mire a los ojos a sus hijos», expresó Cafiero, quien, en contraposición a la manifestación impulsada por redes sociales, con el aval de Juntos por el Cambio, apoyó el «aplausazo» que, por la noche, miles de argentinos dedicaron a los trabajadores de la salud que integran la primera línea de acción frente al coronavirus.

«La inmensa mayoría de nuestros compatriotas se están cuidando y no porque apoyen al Gobierno», analizó el funcionario nacional y apuntó que el respeto a las medidas de aislamiento surgen porque los ciudadanos «saben que esta pandemia es grave». En ese sentido, reiteró sus disculpas «a los médicos y las médicas, enfermeros y enfermeras, y a todo el personal esencial que está poniendo el cuerpo todos los días, por no haber logrado evitar que la oposición buscara otra manera de protestar que no ponga en riesgo a la gente».

«Esa mayoría no aparece en los canales de televisión, ni en las coberturas de los diarios principales; insisto, no son ni oficialistas ni opositores, son argentinos y argentinas que entendieron que el único remedio que tenemos hasta que tengamos la vacuna es minimizar la circulación», reflexionó Cafiero, en sintonía con las declaraciones expresadas durante el fin de semana por el Presidente, Alberto Fernández, quien había advertido que la protesta y la conglomeración de gente fue «una invitación al contagio».

«Decir que somos la cuarentena más larga del mundo solo es para confundir a la gente», apuntó el jefe de Estado, quien remarcó que, «desde hace muchos meses», se «ha ido abriendo paso a la actividad económica», por lo que, estrictamente, el país no se encuentra en cuarentena total.