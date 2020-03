Cámara de Industria y Comercio de La Matanza: «Esto va a tener un impacto muy grande»

Desde la asociación empresarial analizaron las medidas implementadas por el Gobierno y aseguraron que «pueden ayudar a amortiguar la caída». Remarcaron que las Pymes locales están adecuandose a las recomendaciones de teletrabajo y reducción de personal y señalaron que es «un momento de solidaridad».

Luego del anuncio de medidas económicas para morigerar el impacto de la crisis generada por la pandemia de coronavirus que hicieron el último martes, por la noche los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y Economía, Martín Guzmán, desde la Cámara de Industria y Comercio de La Matanza (CICM), aseguraron que “tanto el comercio como la industria van a sentir un gran impacto”.

“Esto es un cisne negro, que llega en un momento en el que el país intentaba salir adelante, y pone en jaque a las empresas medianas y chicas que no tienen espalda financiera para ‘aguantar’ uno o dos meses y que trabajan al día”, expresó el encargado de Comunicación de la Comisión de Jóvenes de la CICM, Sebastián Arias, en diálogo con Antes que Todo por Radio Universidad y se refirió a las decisiones del Gobierno. “Pueden ayudar a amortiguar la caída”, remarcó.

Al respecto, Arias señaló que “uno se queda con la primera imagen” del golpe a sectores vinculados al turismo y el transporte, “que es dura, pero hay diferentes eslabones que van a ser castigados por esta situación”. “Hay que ver cómo resultan las medidas de ayer. La financiación bancaria es un alivio, pero hay que ver qué requisitos piden para acceder a esas líneas”, sostuvo.

Por otro lado, el empresario, que se desempeña como gerente general de Bagnara, empresa fabricante de bañeras, duchas e hidromasajes, contó que las Pymes en La Matanza lo que están haciendo “es tratar de seguir las medidas del Gobierno, dar licencia a las personas de riesgos, hacer lo que más se pueda desde casa y rotar el personal”, pero volvió a repetir que “esto tiene un impacto muy grande”.

“El comercio no va a stockearse más de lo que pueda vender y su dinero lo va a tener que usar para pagar sueldos, mientras que el industrial, que ya estaba en un 60 por ciento de su capacidad productiva, seguirá así, si es que puede, porque la demanda determina eso”, subrayó y estimó que “crecerán los productores de insumos médicos”.

“El emprendedor, el que trabaja por su cuenta, inevitablemente necesita salir. Ahí, la asistencia del Estado tiene que llegar urgente”, diagnosticó, en tanto que opinó que “hay que tratar de no entrar en pánico”. “Si estas medidas son insuficientes, hay que alzar la voz, comentarlo, hacerlo visible. Tenemos que decirlo y ver la posibilidad de mejorarlo”, recomendó.

En esta línea, aseguró que, en el plano empresarial, “existe el marco donde hacerlo”, pero recalcó la preocupación por “el trabajador informal, que no tiene sustento y que si no trabaja no come”. “Ahí es donde hay una preocupación muy grande”, indicó.

Por último, señaló que “es un momento de solidaridad, de estar todos juntos, de tratar de tener diálogo y de cero egoísmo”. “Hoy es un momento de mucha comunicación. Y, el que pueda, que se quede en su casa”, concluyó.