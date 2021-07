Cambio de circulación y paradas de colectivos en Gregorio de Laferrere

La Subsecretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de La Matanza informó que cambian desde el día de hoy, en el Centro de Gregorio de Laferrere, los recorridos de las líneas de colectivos 236 y 193 por la realización de obras públicas.

De acuerdo a lo informado por la empresa, la línea 236 que hace el recorrido hacia la estación de tren, lo hará por las calles Obligado, Beethoven, Honorio Luque y Punto terminal Lopez May. Así mismo, en sentido contrario hacia Ruta 3 saldrá desde la intersección de Honorio Luque esquina Lopez May, siguiendo por las calles Lopez May, Echeverria hacia la ruta.

Por otro lado, la línea 193 que se dirige a Pompeya, no ingresará más por la calle Lopez May, por consiguiente, la parada de la intersección de Luque y Lopez May se traslada a Av. Rojo (Ruta 21) y Echeverría, la nueva entrada a la estación.

Para comunicarse con la Dependencia de Tránsito y Transporte:

Redes Sociales:

Instagram y Twitter: @transitomatanza

Teléfono: 4482-5228

Mail: matanzatransito@gmail.com

Semáforos

Teléfono: 4482-1562,

Mail: cclamatanza@gmail.com