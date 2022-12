Camino al Oscar: “Argentina, 1985”, preseleccionada en la categoría Película Extranjera

El 24 de enero, cuando se anuncien las nominaciones, se develará si la producción quedó entre los cinco largometrajes con posibilidades de alzar la estatuilla dorada el 12 de marzo, en la ceremonia que se llevará adelante en el Dolby Thatre, de Los Ángeles. El resto de las candidatas preseleccionadas en la categoría son EO (Polonia), Decisión de partir (Corea del Sur), Cairo Conspiración divina (Suecia), Corsage (Austria), Close (Bélgica), Return to Seoul (Camboya), Holy Spider (Dinamarca), Sin novedad en el frente (Alemania), Last Film Show (India), The Quiet Girl (Irlanda), Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México), The Blue Caftan (Marruecos) y Joyland (Pakistán).

A casi tres meses de su estreno, “Argentina, 1985” ya recibió nominaciones para cuatro nuevos premios como mejor película en idioma extranjero. El filme sobre el Juicio a las Juntas fue resaltado por Hollywood Critics Association, AARP, North Texas Film Critics Association y el Círculo de escritores Cinematográficos de España.

Las nuevas nominaciones podrían sumarse a los cuatro galardones obtenidos una semana atrás en el Festival de Cine de La Habana. En aquella oportunidad, la película obtuvo tres premios Coral por “Actuación masculina” (Ricardo Darín), “Dirección artística” (Micaela Saiegh) y “Mejor guion” (Mariano Llinás y Santiago Mitre) en la gala de clausura del 43° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba.

El filme también fue nominado en la categoría Mejor Película Extranjera en la 28° edición anual de los Critics Choice Awards, que se entregarán el próximo 15 de enero en Los Ángeles. Al mismo tiempo, se disputa el galardón a la Mejor Película Extranjera con “RRR” (India), de S.S. Rajamouli; “Sin novedad en el frente” (Alemania), de Edward Berger; “Close” (Bélgica), de Lukas Dhont; “Decision to Leave” (Corea del Sur), de Park Chan-wook; y “BARDO, Falsa crónica de unas cuantas verdades” (México), de Alejandro González Iñárritu.