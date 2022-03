CARLOS GDANSKY – “LA UOM SIGUE SIENDO MI VIDA”

Uno de los momentos esperados del acto de asunción de la nueva Comisión Directiva fue la palabra del Ruso Carlos Gdansky, ya retirado oficialmente de la actividad. Esto dijo:

“SOY UN ENAMORADO DE TODO ESTO”

“Tanto tiempo que nos conocemos, como dice Fernando siempre, esas cosas que él ha inventado: “Matanza es grandiosa”, y es cierto, no es joda. La Matanza es un sentimiento muy fuerte. Yo no quiero que esto se personalice porque hay una cosa que Esteban no contó: dice que me jode y la verdad es que no. Yo soy un enamorado de todo esto. Sigue siendo mi vida aunque no esté acá sigue siendo mi vida”.

“En mi casa, tanto en el living como en el comedor, en la cocina y algunas habitaciones aunque a ustedes les parezca mentira, en esas paredes está La Matanza: están los trabajadores, los delegados, los directivos, los políticos. Fernando cuando inauguramos este Centro con Leonardo Favio y Liliana Mazure, presidenta del INCAA. ¿Te acordás?

Y continuó: “Nosotros somos amantes de la UOM y ¿qué otra cosa podíamos hacer que no aprendimos? Nosotros aprendimos de viejos compañeros, de viejos dirigentes y yo quiero rendirle hoy un gran homenaje, fundamentalmente a uno de los hombres del que más aprendí: Lorenzo Mariano Miguel. Él fue el que en realidad me enseñó y me guio cuando yo era uno de esos tipos de los más jóvenes en el Secretariado Nacional”, recordó.

“LO PRIMERO ES LA ESTRUCTURA”

“Y cuando me tocó por supuesto representando a La Matanza (en el 84) después de la primera elección, Lorenzo hizo con su decisión hizo que La Matanza liderara junto a otros compañeros una situación por algunas divisiones que existían; y les digo la verdad, porque así fue, hasta teníamos metodologías distintas en lo especialmente sindical.

Y en este “racconto” al que es afecto Carlos Gdansky, dijo: “Pero teníamos un respeto absoluto y fundamentalmente lo que más aprendimos que fue por la estructura. Él enseñaba que siempre primero era la estructura, que la división nunca favorecía a nadie, y desfavorecía a los trabajadores y esto es una enseñanza que la conocen los delegados de fábrica. Todos ellos saben que cuando no están trabajando de forma conjunta y unificados, saben perfectamente que se saca ventaja en eso.

“ESTAR UNIFICADOS”

“Los delegados de fábrica deben dedicarse exclusivamente a estar unificados y así les va a ir siempre mucho mejor frente a esos empresarios a los que no vamos a tildarlos con ningún otro adjetivo, pero sí que defienden la suya, defienden la que creen que tiene que defender: su propia Empresa. Y nosotros es ahí donde no tenemos que fallar, nosotros también tenemos responsabilidades de defender a los trabajadores. Ellos tienen que hacer lo suyo y nosotros lo nuestro, de esa forma siempre vamos a salir adelante.

Pero miren, esta unidad siempre la hemos construido, siempre La Matanza ha sido protagonista en la UNIDAD, la UOM con todos los gremios que está acá y todos estos queridos compañeros: Mario Ortiz, Marcelo Barreiro, Daniel Troncoso, los compañeros Ludueña y Cayuqueo. Todos los compañeros que están acá, mi amigo de siempre y para toda la vida Juan Carlos Sluga”, que fue aplaudido y saludó desde su asiento en primera fila.

Y agregó: “La compañera Reigada, que hoy me trae un recuerdo de lo más espectacular dentro del Movimiento Obrero de La Matanza porque en algún momento fueron compañeros que después terminaron siendo la CTA. Esos compañeros con aquella compañera y excelente docente Mary Sánchez a la cabeza, que trabajó con la CGT de La Matanza.

DESTACÓ EL GESTO DE HUGO MELO

“Pero no la voy a hacer más larga porque acá todo se modificó: nosotros podemos ayudar a Esteban Cabello, con el compañero Melo –que muchos tendrían que saber- que él es un compañero que puso por delante la estructura y no su interés particular”, informó.

“Porque Hugo Melo todavía tenía un año más para poder jubilarse. Como ustedes saben que en la UOM de La Matanza los compañeros dirigentes se retiran a los 65 años. Nosotros cumplimos este apotegma porque queremos hacer lo mismo que el sistema político en la Argentina le obliga a los trabajadores”, mencionó Gdansky.

“Y de esto no se tienen que olvidar, compañeros delegados y trabajadores de La Matanza, Hugo Melo en función de bancar y aguantar el tema de la unidad, dio un paso al costado un año antes de la posibilidad que él tenía por eso pido un gran aplauso para Hugo que pasó a la historia de La Matanza”, destacó.

Y además decirles y tengo que ser claro hoy no tengo condicionamiento, el único que tengo son todos ustedes y no porque tenga condicionamientos sino porque me siento como ustedes. Yo también fui un delegado de fábrica en esa hermosa Acindar que en mi época era Santa Rosa .Yo también fui como ustedes y sé lo que es compartir con todos ellos y de ahí aprendí la solidaridad, el compañerismo.

“SIEMPRE VAN A CONTAR CON LA UOM”

“Aprendí a tomar mate con ellos pero les quiero decir que, Esteban no lo dijo, a mi no me joden porque me llamen. Pero lo que se olvida de decir es que a veces no es sólo que me llaman, sino que van a comer allá para charlar conmigo, No siempre va uno, van dos, tres o cuatro. En serio digo, en nuestra casa con mi compañera están todos ustedes que son parte de mi historia: los trabajadores, la política, la sociedad entera de La Matanza está en esas paredes y yo les agradezco profundamente, fundamentalmente a los viejos compañeros”, señaló sobre el final.

Mencionó Gdansky la presencia de Darío Butera, de la Unión Ferroviaria, la concejal Camila Durigan, hija de un compañero y amigo.

“Los llevo siempre a Esteban y la UOM de La Matanza, a Fernando Espinoza y el Peronismo, a Verónica Magario y la Provincia y el Peronismo de la Argentina siempre van a contar con la UOM de La Matanza. ¡¡Muchas gracias!! se despidió con la ovación de todos.

Fuente: Politica2000