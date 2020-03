“Carta a los argentinos”: el mensaje del Presidente para explicar la importancia del aislamiento obligatorio

Luego de anunciar el decreto con medidas de restricción que regirá hasta el 31 de marzo, Alberto Fernández publicó una extensa misiva en que llamó a la unidad de los ciudadanos para enfrentar “la prueba más exigente que la Argentina haya tenido en lo que va del siglo”.

Luego de anunciar, el jueves por la noche, la entrada en vigencia del aislamiento obligatorio, entre el 20 y el 31 de marzo, para hacer frente a la pandemia de coronavirus, el Presidente, Alberto Fernández, publicó una carta abierta a todos los argentinos para llevar tranquilidad ante la crisis pero, también, advertir acerca de la importancia de cumplir la cuarentena para evitar un pico de contagios que sature el sistema sanitario y anticipar que habrá duras sanciones para quienes infrinjan las normativas de excepción impuestas.

“Querido pueblo argentino. El mundo atraviesa una amenaza. Y la Argentina también está en riesgo”, empieza la extensa misiva del Presidente, en donde detalló las medidas incluidas en el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” para todo el país, con el fin de hacerle frente “al problema de salud más grave” de la “vida democrática”, como catalogó a la pandemia mundial que ya registra más de 243.000 casos en 169 países.

“Nadie tiene que entrar en pánico. Necesitamos serenidad. Todos deben asumir la responsabilidad de cumplir con la obligación de aislarse. He decidido adelantar el feriado del 2 de abril, un día tan importante para nuestro país, al 31 de marzo. Ese día culminará un aislamiento temporario que comenzará a las 12 de la noche de hoy. Solo se permitirán traslados por cuestiones excepcionales, además de toda la circulación que continuará para garantizar la producción imprescindible, el abastecimiento, los servicios de salud y todos los servicios esenciales”, detalló Fernández.

En cuanto a las medidas drásticas resueltas por su administración en una etapa en que los contagios no llegaron, aun, a cifras alarmantes, el Presidente aseguró: “Nos manejamos con la sabiduría de ese dicho popular que dice: ‘Más vale prevenir que curar’. Todas las medidas más temprano que tarde”. “La evolución de la situación será evaluada por expertos, sociedades científicas y el Gobierno de modo constante”, agregó luego.

En un llamado a la concientización de toda la población argentina, el jefe de Estado advirtió que “si la sociedad fuera indiferente ante esta amenaza, según los científicos, la mayoría de los argentinos se contagiaría de coronavirus”. “Ante esta crisis, no hay lugar para actitudes individualistas, necesitamos mantener el distanciamiento social evitando salir de nuestras casas. Ante esta amenaza somos co-responsables. Nuestro destino depende de cada uno. Y de todos”, remarcó.

Asimismo, advirtió sobre las consecuencias que deberán afrontar quienes incumplan con los alcances del decreto presidencial. “Las fuerzas de seguridad harán cumplir estrictamente toda la normativa vigente para proteger a toda la población argentina. Con aquellos que pongan en riesgo la salud de los argentinos, el Estado será implacable. Haré cumplir la ley con rigor para salvar vidas. En Argentina, todavía, estamos a tiempo de evitar que esta pandemia sea incontrolable. Menos traslados, menos contagio. Menos contacto, menos contagio”, sumó.

No obstante, el Presidente reconoció que “en las próximas semanas, los casos aumentarán” y, por eso, resaltó que el objetivo del Gobierno nacional “es que el daño sea el menor posible”. “Salvar la mayor cantidad de vidas. Será una lucha de meses y estaremos evaluando permanentemente”, destacó luego y consideró que “esta será la prueba más exigente que la Argentina haya tenido en lo que va del siglo”.

“Además del coronavirus, hay otros enemigos invisibles. El desánimo social frente a una lucha larga. Puede haber desánimo cuando los casos detectados suban en los próximos días. Los expertos ya nos informaron que subirán. El objetivo es que la pandemia sea gobernable, que el incremento de los contagios sea compatible con nuestro sistema de salud. En ciertos momentos, las batallas parecerán difíciles de ganar. Pueden estar seguros que hoy el Estado argentino asume un compromiso: nada podrá debilitar nuestra lucha colectiva. Nada”, continuó en la carta, en la que también buscó llevar ánimo a la población ante el contexto de incertidumbre.

Por eso, finalizó con un mensaje de unidad, como el que viene planteando a lo largo de las últimas semanas y que enfatizó durante la conferencia del jueves a la noche, cuando anunció el aislamiento rodeado de cuatro gobernadores que representan a todas las fuerzas políticas. “Solo la unidad permitirá vencer en este momento. El coronavirus nos ataca a todos, sin distinciones. Responderemos sin distinciones. Una Argentina unidad para enfrentar este desafío”, dijo al respecto.

“Quiero confesarles algo. Cuando veo médicos, enfermeros, obreros, trabajadores, profesionales, personal administrativo, haciendo esfuerzos para enfrentar esta situación, innumerables veces en estos días he sentido muchas ganas de abrazarlos. No solo no pude hacerlo, tampoco podré hacerlo pronto. Sabemos que nos va a golpear. Trabajemos para amortiguar y reducir los daños. Si lo logramos, podremos mirarnos a los ojos, estar orgullosos de nosotros como sociedad y entonces sí, darnos ese abrazo. Somos la Argentina. Y superaremos este enorme desafío que nos impone la historia”, cerró el Presidente.