Castaño: “Para mí es un orgullo que la gente se sienta identificada con mis peleas”

El boxeador de Isidro Casanova, flamante campeón superwelter de la OMB, comenzó a entrenarse para pelear, a fines de julio, con Jermell Charlo. “Es una gran prueba, aunque tampoco voy pensando en la unificación, sino en ganarle a los mejores de mi categoría”, expresó.

La Matanza disfruta a su campeón. Brian Castaño se acerca al gimnasio del club Almirante Brown, que le abrió las puertas exclusivamente para que se entrene, y la mayoría de los vecinos con los que se cruza, le piden sacarse una foto, que le firme un autógrafo o, simplemente, lo saludan y felicitan por el logro.

Hace un par de semanas atrás, y pese a que la contienda por el título superwelter de la OMB frente al brasileño Patrick Teixeira no fue televisada por los canales habituales, un gran número de seguidores se las ingenió para ver, alentar y celebrar la consagración en California del pibe de Villa Alida, ese que camina el barrio como uno más.

“Sé que la gente se siente identificada conmigo, y siempre me envían buena onda por mensajes. Para mí es un orgullo que la gente se sienta identificada con mis peleas, porque sienten que están conmigo, y eso me da más fuerzas para seguir entrenando. Y espero que sirva también como muestra de que se puede; que los chicos que tengan sus sueños, no se den por vencidos y sigan, porque nada es imposible. Con dedicación, tiempo y esfuerzo se puede. Es cuestión de cuidarse y ser perseverante. Yo cumplí un sueño despierto, porque esto es lo que siempre anhelé”, valoró el Boxi, en diálogo con Nada es lo que parece, por Radio Universidad.

Y continuó: “Estamos volviendo a entrenar con todo. Queremos que a fines de julio sea la próxima pelea, así que le estamos metiendo ganas. Nuestro entrenamiento es muy monótono y duro, con una dieta muy estricta, pero es nuestro trabajo y lo hacemos muy profesionalmente”.

Castaño tuvo un largo camino de preparación para el evento con Teixeira. De abril de 2020 se pospuso para diciembre, por la pandemia de coronavirus, y una vez que inició el campamento en California con su equipo, problemas con la visa del brasileño, postergaron la cita para febrero.

“Fue desgastante la preparación de la pelea porque se estiró mucho. Nosotros la preparamos para tres meses y se pospuso un mes y medio más, entonces si seguíamos al mismo ritmo, íbamos a llegar sobre entrenados y desgastados, física y mentalmente, entonces hablamos con mi viejo y con mi preparador físico y decidimos bajar un poco la intensidad”, contó el de Isidro Casanova.

Cuando se lo consultó sobre si esta pelea fue bisagra en su carrera profesional, el monarca manifestó: “Sabía que esta pelea era el impulso que necesitaba para coronarme campeón mundial y pensar en grande, porque ahora esto me dio chances de pelear por los tres cinturones con (Jermell) Charlo, algo que sería histórico, ya que ningún latinoamericano lo logró. Es una gran prueba, aunque tampoco voy pensando en la unificación, sino en ganarle a los mejores de mi categoría”.

Al momento de describir al texano, Brian comentó: “Es un boxeador muy fuerte, rápido, explosivo, pero tiene falencias también, como las tenemos todos, y se le puede pegar y ganar. Es el cuco de la categoría, pero yo voy a hacer mi trabajo. Voy a tener que ser más inteligente, no ir a buscarlo como fui con Teixeira, sino que voy a tener que estar más cerrado y no darle los flancos para que contragolpee, porque esa es una de sus virtudes”.